Loredana Berté, il video della canzone di Sanremo “Cosa ti aspetti da me”

Se esiste una “vincitrice morale” del Festival di Sanremo che si è appena concluso, questa è sicuramente Loredana Berté. La cantante ha concluso la kermesse canora solo al quarto posto, a un passo dal podio, ma è stata l’unica capace di uscire dal palco del teatro Ariston tutte le sere di fronte a una standing ovation. Un atteso ritorno, quello della Berté a Sanremo, dopo l’esclusione nel 2008 a Festival già iniziato.



Il video di “Cosa ti aspetti da me”



“Cosa ti aspetti da me” è un brano rock, in cui a emergere è la voce ruvida di Loredana Berté. Una canzone che porta la firma, tra gli altri, di Gaetano Curreri, cantante e leader degli Stadio. Il 5 febbraio, Warner Music – l’etichetta discografica della cantante – ha pubblicato sul suo canale ufficiale YouTube il videoclip del brano, che vede alla regia il duo ConiglioViola, composto da Brice Coniglio e Andrea Raviola. Il video è stato realizzato con la tecnica del cartone animato. Inoltre, è quasi interamente in bianco e nero, con l’eccezione del colore blu: il blu dei capelli e delle labbra di Loredana Berté, protagonista della clip.

“Cosa ti aspetti da me”: il testo



Ecco il testo di “Cosa ti aspetti da me” che Loredana Berté ha presentato durante la 69esima edizione del Festival di Sanremo:

C’è qualcosa che non va

Per essere seduti qui

Per dirsi almeno

E dire almeno le cose inutili

Che ti sembra vero solo se

Doveva andare poi così

Che vuoi dare tutto

Vuoi dare tutto e resti lì

Ed io ci credevo

Ed io ci credevo sì

Ci vuole soltanto una vita

Per essere un attimo

Perché ci credevi

Perché ci credevi sì

Ti aspetti tutta una vita

Per essere un attimo

Che cosa vuoi da me

Che cosa vuoi da me

Cosa ti aspetti dentro te

Che tanto non lo sai

Tanto non lo vuoi

Quello che cerchi tu da me

Che cosa vuoi per me

Che cosa vuoi per te

Cosa ti aspetti in fondo a te

C’è qualcosa che non va

E tutto poi finisce qui

Puoi fare a meno

Di fare almeno le cose facili

Se è vero poi più vero è

Se va bene va bene così

E fragile fragile resti lì

E io ci credevo

Io ci credevo sì

Ci vuole soltanto una vita

Per essere un attimo

E tu ci credevi

Tu ci credevi sì

Ti aspetti tutta una vita

Per essere un attimo

Che cosa vuoi da me

Che cosa vuoi da me

Cosa ti aspetti dentro te

Che tanto non lo sai

Tanto non lo vuoi

Quello che cerchi tu da me

Che cosa vuoi per me

Che cosa vuoi per te

Cosa nascondi dentro di te



Ma io non posso credere che

Che esista un altro amore

Che esista un altro amore come te

Ma io non posso credere che

Esista un altro amore

Esista un altro amore

Che cosa vuoi da me

Che cosa vuoi da me

Cosa ti aspetti tu da me?

Che tanto non lo sai

Tanto non lo vuoi

Quello che cerchi tu da me

Che cosa vuoi per me

Che cosa vuoi per te

Cosa nascondi negli occhi te

Che cosa vuoi da me?