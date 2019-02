Sarà Irene Grandi a salire sul palco insieme a Loredana Berté nel corso della serata dei duetti, in programma venerdì 8 febbraio al Festival di Sanremo 2019. Un duetto tutto al femminile, quindi: le due cantanti eseguiranno il brano in gara, “Cosa ti aspetti da me”. Una canzone che porta la firma anche di Gaetano Curreri e che ha letteralmente conquistato il pubblico, diventando serata dopo serata tra le indiziate principali alla vittoria del Festival di quest’anno.

Irene Grandi insieme a Loredana Berté

Se c’è un punto in comune tra Loredana Berté e Irene Grandi, questo può essere considerato Gaetano Curreri, il leader degli Stadio, autore del brano sanremese “Cosa ti aspetti da me”. Sono diverse infatti le canzoni che l’artista emiliano ha scritto in passato per Irene Grandi, spesso firmate insieme all’amico e collega Vasco Rossi. E sono tanti gli utenti che negli ultimi giorni hanno fatto notare proprio come la canzone in gara quest’anno a Sanremo sia un brano che potrebbe benissimo fare parte del repertorio del Blasco. Questa sera, comunque, le due cantanti eseguiranno una versione inedita del pezzo in questione. E con ogni probabilità il punto di forza di questa prova sarà l’energia rock, da sempre cifra stilistica delle due artiste.

“Cosa ti aspetti da me”: il brano di Loredana Berté

Partita in sordina, Loredana Berté si è rivelata la vera sorpresa del Festival di Sanremo 2019. La serata della svolta è stata la seconda, con un’esibizione che ha fatto registrare la standing ovation in sala, a cui la cantante ha risposto commossa. Proprio per questo la vittoria dell’artista è data come piuttosto probabile dai principali siti di scommesse, mentre il successo per il Premio della critica Mia Martini, dedicato quindi alla sorella, è dato quasi con certezza. Il testo di “Cosa ti aspetti da me”:

C’è qualcosa che non va

Per essere seduti qui

Per dirsi almeno

E dire almeno le cose inutili

Che ti sembra vero solo se

Doveva andare poi così

Che vuoi dare tutto

Vuoi dare tutto e resti lì

Ed io ci credevo

Ed io ci credevo sì

Ci vuole soltanto una vita

Per essere un attimo

Perché ci credevi

Perché ci credevi sì

Ti aspetti tutta una vita

Per essere un attimo

Che cosa vuoi da me

Che cosa vuoi da me

Cosa ti aspetti dentro te

Che tanto non lo sai

Tanto non lo vuoi

Quello che cerchi tu da me

Che cosa vuoi per me

Che cosa vuoi per te

Cosa ti aspetti in fondo a te

C’è qualcosa che non va

E tutto poi finisce qui

Puoi fare a meno

Di fare almeno le cose facili

Se è vero poi più vero è

Se va bene va bene così

E fragile fragile resti lì

E io ci credevo

Io ci credevo sì

Ci vuole soltanto una vita

Per essere un attimo

E tu ci credevi

Tu ci credevi sì

Ti aspetti tutta una vita

Per essere un attimo

Che cosa vuoi da me

Che cosa vuoi da me

Cosa ti aspetti dentro te

Che tanto non lo sai

Tanto non lo vuoi

Quello che cerchi tu da me

Che cosa vuoi per me

Che cosa vuoi per te

Cosa nascondi dentro di te

Ma io non posso credere che

Che esista un altro amore

Che esista un altro amore come te

Ma io non posso credere che

Esista un altro amore

Esista un altro amore

Che cosa vuoi da me

Che cosa vuoi da me

Cosa ti aspetti tu da me?

Che tanto non lo sai

Tanto non lo vuoi

Quello che cerchi tu da me

Che cosa vuoi per me

Che cosa vuoi per te

Cosa nascondi negli occhi te

Che cosa vuoi da me?