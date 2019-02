Sanremo 2019, cantanti favoriti dai pronostici dopo i primi due giorni di festival

Il Festival di Sanremo 2019 ha già i suoi vincitori annunciati. Vincitori che però cambiano ogni sera. Le variabili sono diverse: la bellezza delle canzoni, prima di tutto; lo studio della reazione del pubblico presente al teatro Ariston (ad esempio, la standing ovation al termine dell’ultima esibizione di Loredana Berté ha avuto più di qualche strascico) e la quantità e il tenore dei commenti sui social network, soprattutto su Twitter; infine, le classifiche parziali annunciate al termine di ciascuna serata. Tutte variabili che non possono non tenere in considerazione i bookmaker quando fissano le quote delle scommesse sui vincitori del Festival di Sanremo 2019.

Vincitore del Festival di Sanremo 2019: le quote date dai bookmaker

Il favorito secondo i bookmaker rimane Ultimo, la cui vittoria è data a 2.75. Una quota leggermente in crescita rispetto all’inizio del Festival, ma il cantante rimane comunque ben saldo sul gradino più alto del podio. Leggera salita che ha dovuto affrontare anche il giovane Irama, la cui quota è passata da 3.50 a 3.75. La prima sorpresa arriva per il terzo posto: posizione non più occupata da Il Volo (passati da 6 addirittura a 10), bensì da Simone Cristicchi, la cui “Abbi cura di me” (apprezzata sia dal pubblico che dai giornalisti) è passata da quota 12 (prima dell’inizio del Festival) a quota 4.50. E allora andiamo subito all’altra grande sorpresa di questo Festival: Loredana Berté, che nel giro di un paio di giorni è passata da quota 9 a quota 5.50. Favorita pure su Daniele Silvestri, la cui “Argento vivo” rimane uno dei brani più amati e rappresentativi di questo Sanremo: per lui la quota è scesa da 7 a 6.50. Scala le classifiche anche Arisa, la cui vittoria è data a 10, partendo dai 35 di un paio di giorni fa. Crolla vertiginosamente Nek, che da quota 12 passa a quota 20, insieme a Francesco Renga, la cui vittoria era data a 15. Un procedimento inverso rispetto a quello di Enrico Nigiotti, passato invece da quota 20 a quota 15. Affonda ancora Achille Lauro: chi punterà un euro su di lui ne vincerà 25, contro i 20 iniziali. Addirittura quota 33 per il duo Federica Carta e Shade e per i Boomdabash. A quota 50 troviamo Francesco Motta, la coppia Patty Pravo e Briga, Paola Turci, Ghemon, gli Zen Circus e Anna Tatangelo. A 75, invece, convivono i Negrita, gli Ex-Otago insieme al duo Livio Cori e Nino D’Angelo. Vittoria praticamente impossibile per Einar, a quota 100.

Premio della critica: i favoriti secondo i bookmaker

Ma i bookmaker si sono scatenati anche con i pronostici sulla vittoria del Premio della critica. Principali “indiziati” sono, a pari merito, Loredana Berté e Daniele Silvestri, il cui trionfo è dato a 2.25. Lei vincerebbe un premio che porta il nome della sorella. Lui si aggiudicherebbe un riconoscimento già vinto nel ’99 con “Aria” e tre anni dopo con “Salirò”. Infine, la vittoria di Simone Cristicchi – già vincitore nel 2007 con “Ti regalerò una rosa” – è data a quota 4.50.