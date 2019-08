Fiorella Mannoia in concerto a Ragusa: info e scaletta

La data da segnare in rosso sul calendario è venerdì 16 agosto, giorno in cui la nuova tournée di Fiorella Mannoia arriverà a Ragusa. Occasione per i fan siciliani dell’artista romana di ascoltare i brani estratti da “Personale”, l’ultimo disco di inediti della cantante, pubblicato il 29 marzo di quest’anno. Il tour estivo di Fiorella Mannoia, infatti, prende proprio il nome da questo album. Dopo la data in programma a Ragusa, la tournée proseguirà con altri due appuntamenti in Sicilia: il concerto di sabato 17 agosto al Teatro Antico di Taormina e quello di lunedì 19 agosto al Teatro di Verdura di Palermo. Di seguito, tutte le informazioni relative a orari, biglietti e scaletta del concerto a Ragusa, per arrivare preparati alla prima tappa siciliana del “Personale Tour”.

Fiorella Mannoia in concerto a Ragusa: le informazioni

Il concerto di Fiorella Mannoia a Ragusa si terrà venerdì 16 agosto in Piazza della Libertà. L’inizio dello spettacolo è in programma per le 21.30. Chi non avesse ancora acquistato il biglietto per il concerto potrà farlo accedendo al sito di TicketOne o recandosi nei punti vendita abituali al prezzo di 46 euro per il terzo settore numerato e di 57.50 euro per il secondo settore numerato. Completamente esauriti, invece, i tagliandi relativi al primo e al quarto settore numerato.

Fiorella Mannoia in concerto a Ragusa: la scaletta

La scaletta del concerto di Fiorella Mannoia il 16 agosto a Ragusa sarà dedicata soprattutto alle canzoni estratto da “Personale”, l’ultimo disco di inediti della cantante romana. A partire dal singolo “Il peso del coraggio”, sulle cui note si aprirà la serata. Oltre ai recenti brani, nel corso della serata troveranno posto anche alcune tra le canzoni più celebri e amate della carriera dell’artista, come “I treni a vapore”, “Come si cambia” “Che sia benedetta” (brano presentato al Festival di Sanremo) e “Il cielo d’Irlanda", la canzone conclusiva del concerto. E, naturalmente, “Quello che le donne non dicono”, il brano più celebre dell’intera carriera di Fiorella Mannoia, scritto per lei da Enrico Ruggeri. Oltre a questi brani, nel corso della serata l’artista eseguirà anche alcune cover: le immancabili “Sally” di Vasco Rossi e “Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori, ma anche “Povera patria” di Franco Battiato, “Panama” di Ivano Fossati e “Eri piccola così” di Fred Buscaglione. Di seguito, la probabile scaletta del concerto di Fiorella Mannoia, il 16 agosto in Piazza della Libertà a Ragusa, consapevoli del fatto che l’artista potrebbe decidere di apportare delle modifiche al repertorio finora proposto nelle precedenti date del tour.