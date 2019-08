Fiorella Mannoia in concerto a Rionero in Vulture: info e scaletta

L’appuntamento è per martedì 13 agosto: giorno in cui il “Personale Tour” di Fiorella Mannoia farà tappa in Basilicata. Più precisamente, a Rionero in Vulture, in Provicia di Potenza. Il concerto è inserito all’interno della festa patronale del paese e l’ingresso è completamente gratuito. Sarà questa una tappa della tournée che l’artista romana sta portando lungo tutto lo Stivale per fare ascoltare al suo pubblico i brani estratti dall'ultimo disco di inediti. Archiviato il concerto lucano, il prossimo appuntamento live dell’artista sarà venerdì 16 agosto in piazza della Libertà a Ragusa.

Fiorella Mannoia in concerto a Rionero in Vulture: le informazioni

Il concerto di Fiorella Mannoia a Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, avrà luogo martedì 13 agosto. La festa patronale Maria Ss. Del Carmelo, nel corso della quale avrà luogo l’evento, inizierà già alle 19.30. L’artista romana, però, dovrebbe salire sul palco solo intorno alle 21. La musica smetterà di suonare sul palco allestito in piazza XX settembre solo a mezzanotte. Il concerto è gratuito, quindi non bisogno acquistare alcun biglietto né sul sito di TicketOne né presso i punti vendita fisici. Proprio per questo motivo, però, il consiglio è quello di arrivare in piazza con un certo anticipo: sia per assicurarsi di trovare un posteggio, sia per non assistere al concerto troppo distanti dal palco.

Fiorella Mannoia in concerto a Rionero in Vulture: la scaletta

La scaletta del concerto di Fiorella Mannoia in programma a Rionero in Vulture vedrà come protagoniste soprattutto le canzoni parte di “Personale”, l’ultimo disco di inediti dell’artista romana, uscito il 29 marzo di quest’anno. Ma non saranno solo questi i brani che accompagneranno il pubblico lucano nel corso della serata. Oltre ai pezzi più recenti, infatti, Fiorella Mannoia eseguirà anche i grandi classici della sua discografia: da “Come si cambia” a “I treni a vapore” e da “Il cielo d’Irlanda” – ultimo brano in scaletta – a “Che sia benedetta”. Fino all’immancabile “Quello che le donne non dicono”, firmata da Enrico Ruggeri. Ad aprire la serata sarà “Il peso del coraggio”, singolo estratto proprio da “Personale”. E poi ci saranno diverse cover, più volte interpretate dalla cantante. Brani come “Eri piccola così” di Fred Buscaglione, “Panama” di Ivano Fossati, “Povera patria” di Franco Battiato. Fino alle immancabili “Sally” di Vasco Rossi e “Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori. La scaletta che andrà in scena a Rionero in Vulture può essere intuita sulla base di quelle già proposte nelle precedenti date del “Personale Tour”. Tuttavia, non è da escludere che nel corso della serata Fiorella Mannoia decida di apportare delle modifiche al repertorio, con l’aggiunta, l’eliminazione o la variazione dell’ordine dei brani. La probabile scaletta del concerto di Fiorella Mannoia, martedì 13 agosto a Rionero in Vulture: