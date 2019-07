Fiorella Mannoia in concerto a Pontechianale: info e scaletta

Continua il “Personale tour” di Fiorella Mannoia, con date estive nei teatri e in suggestive location all’aperto dal nord al sud Italia. Il prossimo appuntamento in programma nel ricchissimo calendario 2019 si terrà domenica 21 luglio a Pontechianale (provincia di Cuneo), in occasione di Suoni dal Monviso. Di seguito trovate tutte le info utili per arrivare preparati al concerto: orari, biglietti, come arrivare e scaletta del live.

Fiorella Mannoia a Pontechianale per Suoni dal Monviso: tutte le info sul concerto

Ha preso il via lo scorso maggio il “Personale tour” di Fiorella Mannoia, il ritorno live della cantante che sta presentando al pubblico il nuovo album di inediti pubblicato il 29 marzo 2019. La tournée si terrà in suggestive location estive sparse per tutta Italia, per poi continuare nei teatri fino al mese di dicembre. Concentrandoci sul prossimo appuntamento in calendario, ecco tutte le informazioni utili per assistere al concerto di domenica 21 luglio a Pontechianale (Cuneo); il live di Fiorella Mannoia è l’evento centrale della rassegna Suoni dal Monviso e andrà in scena sul palco allestito nella Pineta Nord del paese. In caso di mal tempo il concerto si svolgerà a Saluzzo, nella Ex Caserma Mario Musso (Piazza Montebello 1). L’orario d’inizio dello show è previsto per le 12:00. I biglietti sono disponibili in prevendita su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, fino alle ore 18:00 di venerdì 19 luglio, dopodiché i titoli d’accesso si potranno acquistare in cassa il giorno dell’evento. I prezzi in prevendita sono di 23,99 euro per il posto unico intero e di 15 euro per il ridotto, mentre il giorno del concerto i biglietti costeranno 29,50 euro per l’intero e 20,50 euro per il ridotto. Pontechianale è il paese più alto della Valle Varaita ed è raggiungibile da un’unica via di collegamento, pertanto l’organizzazione consiglia agli spettatori di raggiungere la location con largo anticipo, in modo da evitare problematiche di traffico e viabilità.

La possibile scaletta del concerto

L’evento centrale di Suoni dal Monviso, a Pontechianale, rientra del “Personale Tour” di Fiorella Mannoia. L’artista romana presenterà dal vivo i brani tratti dal suo nuovo progetto discografico “Personale”, pubblicato lo scorso 29 marzo, insieme ai suoi più grandi successi. In scaletta non potrà mancare il singolo che ha anticipato l’uscita dell’album, “Il peso del coraggio”, così come le canzoni più celebri della Mannoia, tra cui “Come si cambia”, “Quello che le donne non dicono”, “In viaggio”, “Le parole perdute”. Tra i tanti brani che verranno cantanti, ci sarà spazio anche per alcune cover di grandi artisti italiani: “Sally” di Vasco Rossi, “Sempre e per sempre” di De Gregori, “Eri piccola così” di Fred Buscaglione, “Panama” di Ivano Fossati e “Povera patria” di Franco Battiato. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita da Fiorella Mannoia durante i precedenti live del “Personale tour”; le canzoni presentate al concerto di Pontechianale potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.