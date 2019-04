Fiorella Mannoia, il nuovo album è “Personale”: le canzoni

Il 29 marzo arriva nei negozi fisici e digitali “Personale”, il nuovo album di Fiorella Mannoia. L’uscita del disco, contenente tredici canzoni, sarà seguita dal firmacopie e da un intenso tour.

Un viaggio tra parole e immagini

Si intitola “Personale” il nuovo lavoro discografico di Fiorella Mannoia, che uscirà in CD e digitale il 29 marzo e in vinile il 12 aprile. Si tratta di un album con 13 inediti, che raccontano sentimenti, riflessioni, pensieri e prese di coscienza sulla vita e sull’umanità. Si tratta anche di 13 storie, accompagnate da un booklet contenente alcune fotografie scattate dalla cantante nel corso dei suoi viaggi e con cui vuole condividere la passione sviluppata per questa forma di arte negli ultimi anni. «Essere appassionati di qualcosa – scrive la Mannoia sui social – è la più̀ grande fortuna che si possa avere. Non c’è età̀ per scoprire nuove passioni, io ho scoperto da poco quella della fotografia. Venerdì esce il nuovo album che è anche la mia piccola e umile “personale”. Ho voluto abbinare a ogni brano uno scatto realizzato nel corso di viaggi, di incontri, di momenti imprevedibili. Perché le fotografie raccontano prima di tutto delle storie, esattamente come le canzoni».

La tracklist del nuovo album

“Personale” è il frutto della collaborazione di alcuni degli autori più rilevanti nel panorama della musica Italiana. Federica Abbate, Ivano Fossati, Luca Barbarossa, Cheope, Amara, Zibba e Bungaro sono solo alcune delle firme del disco, anticipato dal singolo “Il peso del coraggio”, pubblicato lo scorso primo febbraio e che su YouTube ha superato i due milioni di visualizzazioni. Questa è la tracklist dell’album:

Il Peso del coraggio Imparare ad essere una donna Riparare Smettiamo subito L’Amore è sorprendente Il Senso Un Pezzo di pane Penelope Resistenza Anna siamo tutti quanti Carillon L’Amore al potere Creature feat. Antonio Carluccio

Le date dell’instore tour

Nello stesso giorno di pubblicazione dell’album, partirà anche l’instore tour di Fiorella Mannoia. Il primo appuntamento è, infatti, il 29 marzo presso La Feltrinelli di via Appia a Roma. Ecco tutti gli appuntamenti:

29 marzo, La Feltrinelli Roma, Via Appia – ore 18:00

30 marzo, La Feltrinelli Napoli, Piazza dei Martiri – ore 18:00

31 marzo, La Feltrinelli Milano, Piazza Piemonte – ore 17:00

2 aprile, La Feltrinelli di Torino, Stazione di Porta Nuova – ore 18:00

3 aprile, La Feltrinelli, Firenze, Piazza della Repubblica – ore 18:00

4 aprile, La Feltrinelli di Bari, Via Melo 119 – ore 18:00

Le date del “Personale Tour”

Dopo la pubblicazione di “Personale” e il firmacopie, la Mannoia sarà protagonista di un intenso tour che la porterà sui palchi di tutta Italia. Questo è il calendario attuale, che potrebbe essere aggiornato con altre date nelle prossime settimane: