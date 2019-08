Spotify, le canzoni più ascoltate a luglio

Chiuso il mese di luglio, è giusto fare un bilancio delle canzoni più ascoltate e quelle che potenzialmente puntano a vincere il premio di tormentone dell’estate 2019. Spotify non permette di conoscere i dati dell’intero mese ma aggiorna giorno per giorno due playlist di riferimento per l’Italia e per il mondo per far conoscere le canzoni più ascoltate. La Top 50 Italia si è chiusa con la prima posizione di “YOSHI”, brano tratto da “Machete Mixtape vol. 4”, album della crew di Salmo. Al secondo posto c’è Fred De Palma che bissa il successo dello scorso anno e ripropone anche per quest’estate un duetto con Ana Mena in “Una volta ancora”. Chiude il podio “Dove e quando” di Benji e Fede. In classifica non potevano mancare Charlie Charles, Sfera Ebbasta, Fabri Fibra e Mahmood con “Calipso”. Già hit degli ultimi mesi, resta una delle canzoni più ascoltate anche nel periodo estivo. Al sesto posto ci sono gli onnipresenti Takagi & Ketra che anche quest’anno si affidano alla voce di Giusy Ferreri nel brano “Jambo”. Confermano il successo del 2019 i Boomdabash che dopo “Per un milione” hanno pubblicato “Mambo Salentino” in collaborazione con Alessandra Amoroso. Chiude la top 10 “Ostia Lido” di J-Ax, la canzone più ascoltata tra maggio e giugno e che continua ad essere presente in classifica.

La canzoni più ascoltate in Italia

YOSHI - Machete, Dani Faiv, tha Supreme, Fabri Fibra Una volta ancora (feat. Ana Mena) - Fred De Palma Dove e quando - Benji e Fede Lento - Boro Boro, MamboLosco Señorita - Shawn Mendes e Camila Cabello Jambo - Takagi & Ketra, OMI e Giusy Ferreri Mambo Salentino - Boomdabash e Alessandra Amoroso Marylean - Machete, Salmo, Nitro, Marracash Calipso - Charlie Charles, Sfera Ebbasta, Fabri Fibra, Mahmood Ostia Lido – J-Ax

Le canzoni più ascoltate nel mondo

Nella Top 50 Global stravincono Shawn Mendes e Camila Cabello con “Senorita”, la canzone più ascoltata in tutto il mondo e l’unica presente in entrambe le classifiche. Al secondo posto spunta “China” frutto della collaborazione tra Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, J Balvin e Ozuna. I rappresentanti del reggaeton confermano il loro idillio con l’estate e anche quest’anno puntano a conquistare le classifiche internazionali. Al terzo posto c’è Ed Sheeran in coppia con Khalid per “Beautiful People”. Il cantautore è presente anche anche al quinto posto con “I Don’t Care”, in duetto con Justin Bieber. Resiste a distanza di mesi la hit “Bad Guy” di Bilie Eilish. In classifica anche Lil Nas X, reduce dal recente record conquistato nella Billboard Hot 100. La sua “Old Town Road” è da diciassette settimane la canzone più venduta negli Stati Uniti.