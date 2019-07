"Libertà", il nuovo album di Rocco Hunt: la tracklist e le collaborazioni

Aveva destato scalpore un suo recente post su Instagram dove annunciava di voler lasciare la musica. Rocco Hunt aveva attirato le attenzioni di fan e colleghi che erano rimasti sorpresi dal suo sfogo a poche ore dalla sua partecipazione come ospite alla data di Castel Volturno del Jova Beach Party. Il rapper era sconfortato e si sentiva privato della libertà dopo i tanti problemi riscontrati durante la lavorazione del suo prossimo album. Su Instagram aveva annunciato di voler mollare tutto: «Sono anni che continuamente vi prometto che l’album nuovo uscirà presto e per un motivo o per un altro non riesco a condividerlo con voi». Una scelta poi ritrattata qualche giorno dopo quando ha scritto che la situazione si era sbloccata. In tanti hanno pensato ad un’operazione di marketing, ma lo stesso Rocco Hunt ha negato tutte le accuse e si è detto pronto ad annunciare il suo nuovo album “Libertà”.

La tracklist dell'album

Il nuovo disco uscirà il 30 agosto e sempre attraverso i social il rapper ha svelato la tracklist completa. Sono 16 i brani presenti e tante le collaborazioni intraprese per il suo quarto album in carriera. Tra gli ospiti presenti spiccano Achille Lauro, J-Ax, Boomdabash, Clementino, Gemitaiz e Neffa. Questa la tracklist completa:

Mai Più FEAT. ACHILLE LAURO Nun Se Ne Va Ti Volevo Dedicare FEAT. J-AX & BOOMDABASH Maledetto Sud FEAT. CLEMENTINO Street Life Nisciun FEAT. GEOLIER Buonanotte Amò Se Tornerai FEAT. NEFFA Discofunk Nun Me Vuò Bene Cchiu Libertà Grande Bugia Nun È Giusto BONUS TRACK: Benvenuti In Italy Cuore Rotto (Nfam’ Version) FEAT. GEMITAIZ & SPERANZA Ngopp A Luna FEAT. NICOLA SICILIANO

Le collaborazioni presenti in "Libertà"

Nell’album sono presenti anche tre bonus track. Tutti e tre sono già usciti come singoli. Il primo è “Ngopp a Luna” che vede la collaborazione di Nicola Siciliano. La canzone è uscita circa sei mesi fa ed è accompagnata anche da un video che ha raggiunto la cifra di 11 milioni di visualizzazioni. L’altro brano già conosciuto è "Cuore Rotto" con Gemitaiz e Speranza, infine c'è “Benvenuti in Italy”, pubblicato a giugno e scelto come inno ufficiale degli Europei U21 tenuti in Italia. In “Libertà” Rocco Hunt torna poi a collaborare con l’amico e collega Clementino. Quest’ultimo è presente in tutti gli album finora pubblicati dallo stesso Rocco Hunt. In “Poeta Urbano” duettano nel brano “Capocannonieri”, in “’A verità” cantano “Ce magnamm”, mentre in SignorHunt, uscito nel 2015, hanno dato vita a “O’ reggae de guagliune” insieme a Speaker Cenzou e O’ Zulù. Nel nuovo album è presente anche Neffa che rinnova la sua collaborazione con Rocco Hunt già avvenuta quattro anni fa con il brano “Se mi chiami”. Presenti anche Speranza, Geolier e Achille Lauro che ricambia il feat di "Ammò". Infine in “Ti volevo dedicare” sono presenti J-Ax e i Boomdabash. Con il gruppo pugliese Rocco Hunt ha collaborato al brano “Gente del sud” presente nell’album “Barracuda” uscito nel 2018, inoltre il rapper ha partecipato alla stesura del brano “Per un milione”, presentato al Festival di Sanremo e hit assoluta degli ultimi mesi con oltre 150 mila copie vendute.