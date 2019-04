Rocco Hunt, il nuovo singolo è "Cuore rotto" con Gemitaiz

Dopo il grande successo di “Ngopp’ a Luna”, Rocco Hunt torna con un nuovo singolo che esce il 29 marzo. “Cuore Rotto” è il titolo del brano che sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali e che vede come ospite Gemitaiz. A due mesi e mezzo dall’ultimo brano e dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nella serata dei duetti, Rocco Hunt propone una nuova collaborazione. Questa volta ad accompagnarlo è il rapper romano Gemitaiz, reduce dal successo del terzo album “Davide”, uscito nel 2018. Anche lui ha inserito numerose collaborazioni nel suo progetto coinvolgendo Gué Pequeno, MadMan, Fabri Fibra e Coez. “Cuore Rotto” è un brano di rivalsa contro chi non è stato in grado di comprendere, amare o tendere la mano a una persona in difficoltà. Rocco Hunt ha scritto questo testo pensando ad una sorta di rivincita e per dare la dimostrazione di essere riuscito a raggiungere l’obiettivo con le proprie forze. Per lanciare il suo nuovo singolo, il rapper ha pubblicato un messaggio sui social: «Passavo le mie giornate su queste panchine. Pochi soldi in tasca, ma tanti sogni nel cuore. Per strada ho imparato a convivere con le mie paure e a usare la penna per tirare fuori la rabbia. In ogni canzone cerco di raccontare qualcosa di me, la mia esperienza e quelle scelte che mi hanno portato sul palco invece che su brutta strade. "Cuore rotto" con Gemitaiz è il nuovo singolo e non vedo l’ora di farvela ascoltare».

Il successo di "Ngopp' a Luna"

“Cuore Rotto” arriva dopo il singolo “Ngopp’ a Luna” in collaborazione con Nicola Siciliano. La canzone, uscita lo scorso gennaio, ha raggiunto quasi 7 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube e 6 milioni di stream su Spotify. Realizzato insieme a Nicola Siciliano, “Ngopp’ a luna” è stato presentato al concerto di Capodanno 2019 a Napoli e segue un altro brano rilasciato da Rocco Hunt negli ultimi mesi. Il rapper aveva pubblicato la canzone “Tutte ‘e parole” nel novembre 2018. Il brano ha segnato il ritorno al dialetto del cantante salernitano che aveva raggiunto il successo grazie a “Nu juorno buono”, canzone del 2014 che gli ha permesso di vincere la categoria delle “Nuove proposte” della 64esima edizione del Festival di Sanremo.

Il ritorno al dialetto dopo "Nu juorno buono"

In occasione dell’uscita del singolo “Tutte ‘e parole”, Rocco Hunt aveva pubblicato il video della canzone che gli ha permesso di vincere il Festival e scritto questo messaggio ai fan: «Ricordate questo momento? Voi dov’eravate quella sera? Io non potrò mai dimenticarlo. Ho parlato tanto di radici, di storia, in questi giorni. Ed è questo che è stato per me Sanremo. Non una semplice statuetta da esibire, non un traguardo. Ho realizzato un sogno: portare la mia storia e il mio dialetto lì dove la musica italiana ha le proprie radici, lì dove la storia si è fatta. “Nu juorno buono” ha fatto sentire per almeno una sera tutti un po’ meridionali e per questo non potrò mai essere abbastanza grato. Quella sera siamo stati tutti uguali, almeno per il tempo di una canzone».