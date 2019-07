Andrea Bocelli in concerto a Lajatico: info e scaletta

Torna a casa, Andrea Bocelli. Si rinnova anche quest’anno l’ormai tradizionale evento del “Teatro del Silenzio”, l’esclusivo evento che ogni anno prende vita sulle colline natie del Maestro, a Lajatico in provincia di Pisa. Quest’anno, però, l’evento sarà doppio, con una prima serata, già sold out da tempo, in programma giovedì 25 e una seconda sabato 27 luglio, sempre con inizio alle 20.30. Andrea Bocelli, padrone di casa e presidente onorario della manifestazione, sarà affiancato nel duplice impegno da suo figlio Matteo, astro nascente del pop internazionale, reduce dallo straordinario successo ottenuto con il brano “Fall on me”, duetto interpretato insieme al padre. Ospite della prima serata sarà Mika, mentre per la seconda ci sarà Dua Lipa. Sul palco anche settanta elementi del coro, dodici ballerini, venti performers, dieci sbandieratori e oltre sessanta elementi della Tommassini Virtual Family. A fare da ideale cornice all’evento, che quest’anno prende il titolo di “Ali della libertà” (come uno dei singoli del suo ultimo album “Sì”), ci sarà Gabriel, uomo alato alto 15 metri realizzato interamente in acciaio dall’artista biellese Daniele Basso.

Un tour mondiale

Le date di Lajatico saranno due delle rarissime occasioni di poter assistere dal vivo in Italia ad un live di Bocelli nel corso dei prossimi dodici mesi. Il calendario del suo tour mondiale, infatti, al momento prevede, dopo il Teatro del Silenzio, solo la doppietta a Taormina del 30 e 31 agosto sul suolo italiano. Doppietta peraltro già sold out da tempo. Di seguito il calendario del tour del grande tenore da qui alla fine del 2019:

Giovedì 25 luglio – Lajatico (PI), Teatro del Silenzio SOLD OUT

Sabato 27 luglio – Lajatico (PI), Teatro del Silenzio

Martedì 20 agosto – Tallinn, Tallinna Lauluvaljak

Sabato 24 agosto – Malta, Fosos, Floriana

Venerdì 30 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico SOLD OUT

Sabato 31 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico SOLD OUT

Lunedì 9 settembre – Gibilterra, Europa Point Sports Complex

Mercoledì 11 settembre – Atene, Odeon of Herodes Atticus

Giovedì 10 ottobre – Birmingham, Genting Arena

Domenica 20 ottobre – Glasgow, The SSE Hydro

Giovedì 24 ottobre – Belfast, The SSE Arena

Sabato 26 ottobre – Leeds, First Direct Arena

Domenica 27 ottobre – Manchester, Manchester Arena

Giovedì 7 novembre – Los Angeles, Hard Rock Live Theatre

Sabato 16 novembre – Budapest, Papp Laszlo Sport Arena SOLD OUT

Domenica 17 novembre – Budapest, Papp Laszlo Sport Arena

Sabato 30 novembre – Praga, The O2 Arena SOLD OUT

Giovedì 5 dicembre – San Francisco, Chase Center

Sabato 7 dicembre – Las Vegas, MGM Grand Garden Arena

Domenica 8 dicembre – San Diego, Pechanga Arna

Mercoledì 11 dicembre – San Antonio, AT&T Center

Giovedì 12 dicembre – Houston, Toyota Center

Sabato 14 dicembre – Columbus, Schottenstein Center

Domenica 15 dicembre – Washington, Capital One Arena

Mercoledì 18 dicembre – New York, Madison Square Garden

Giovedì 10 dicembre – New York, Madison Square Garden

La possibile scaletta

Tra arie della grandi opere liriche e brani più pop, Andrea Bocelli è sempre stato un tenore molto sui generis, per cui è immaginabile che anche stavolta pescherà a piene mani dai repertori più disparati. Per farsi un’idea di quale potrebbe essere la setlist che porterà sul palco di Lajatico, ecco quella che ha interpretato all’Hollywood Bowl di Los Angeles lo scorso 19 giugno: