Andrea Bocelli, gli album più importanti

Con il nuovo disco “Sì”, Andrea Bocelli ha conquistato l’ennesimo record della sua straordinaria carriera artistica. Il tenore toscano è riuscito a raggiungere nella stessa settimana la prima posizione negli Stati Uniti e in Inghilterra nella classifica degli album più venduti. È la prima volta che un artista italiano riesce in un’impresa del genere. Il successo dell’album è amplificato anche dal record di incassi del film “Lo schiaccianoci e i quattro regni” che vede la partecipazione per la colonna sonora anche di Andrea Bocelli e suo figlio Matteo nel singolo “Fall on me”, primo estratto dal nuovo album “Sì”. L’ultimo progetto discografico è l’ennesimo capolavoro del tenore toscano che nel corso degli anni è riuscito costantemente a conquistare il mondo con la sua voce. Nel corso della sua carriera Andrea Bocelli ha pubblicato sei album in studio, quattro album tributo, sei album di musica classica, quattro raccolte e quattro album dal vivo. Una discografica completa dove spiccano in particolare cinque album, ritenuti tra i più importanti della sua carriera

Il mare calmo della sera Bocelli Romanza Sogno My Christmas

Il mare calmo della sera

“Il mare calmo della sera”, pubblicato nel 1994, è il primo album di Andrea Bocelli. Contiene la title-track del disco scritta da Zucchero ed ha permesso al tenore di vincere il Festival di Sanremo 1994 nella sezione “Nuove proposte”. Tra le canzoni presenti ci sono opere di Verdi e Puccini, "Caruso" di Lucio Dalla, "Miserere" di Zucchero e il duetto “Vivere” con Gerardina Trovato.

Bocelli

Nel 1995 il tenore conquista definitivamente il mondo con l’album “Bocelli”. Il singolo che permette ad Andrea Bocelli di raggiungere il successo internazionale è “Con te partirò” diventata un vero classico senza tempo. Tra le canzoni presenti anche “Vivo per lei” in duetto con Giorgia e “Per amore”, scritta e composta da Mariella Nava. L’album è stato disco di platino in numerosi paesi europei restando al primo posto della classifica degli album più venduti in Germania per 16 settimane.

Romanza

Il grande successo internazionale di Andrea Bocelli porta alla pubblicazione di “Romanza”, prima raccolta dell’artista. Ha venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo ed è diventato il disco più venduto nel mondo da parte di un artista italiano. Nel 2016 una nuova edizione rimasterizzata dell'album è stata pubblicata per il ventesimo anniversario dall’uscita. Il CD contiene 3 tracce bonus con arrangiamenti e interpretazioni inedite di “Con te partirò” e “Il mare calmo della sera”.

Sogno

Con “Sogno”, Andrea Bocelli fa innamorare il pubblico americano e viene nominato come “Best New Artist” ai Grammy Awards. È la prima volta che un tenore viene nominato in questa categoria. All’interno dell’album è presente “The Prayer”, duetto con Celine Dion che vince il Golden Globe come miglior canzone e riceve una nomination agli Oscar. L'album ha venduto 2,5 milioni di copie negli Stati Uniti e più di 10 milioni nel mondo.

My Christmas

Nel 2009 Andrea Bocelli pubblica “My Christmas”. Si tratta di una raccolta composta da storici brani dedicati alle festività natalizie e interpretate in cinque diverse lingue: latino, inglese, francese, tedesco e italiano. L’album è stato il quarto più venduto in Italia nel 2009 e al 17 dicembre 2009 il disco aveva già superato le 4 milioni di copie vendute. Ogni anno, in occasione dell’arrivo del Natale, rientra in classifica in tutto il mondo.