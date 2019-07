Giorgia in concerto a Lucca: info e scaletta

Tutto pronto per il concerto di Giorgia a Lucca del 18 luglio 2019, insieme a Janelle Monàe, in occasione del suo tour “Pop Heart Summer Nights”

L’attesa è quasi finita: Giorgia e Janelle Monàe saliranno sul palco del Lucca Summer Festival, in Piazza Napoleone, in data 18 luglio 2019. L’attesa tappa toscana del “Pop Heart Tour" porterà una ventata di aria fresca alla città e una scaletta tutta da scoprire

Giorgia in concerto a Lucca: info biglietti

I biglietti per il concerto di Giorgia del 18 luglio a Lucca sono ancora disponibili in prevendita sul noto circuito TicketOne, alle seguenti fasce di prezzo:

Tribuna 44 non numerata: 59,80 euro

Tribuna Numerata 2 Settore: 59,80 euro

Posto in Piedi: 39,10 euro

2 Platea Numerata: 49,45 euro

1 Platea Numerata: 59,80 euro

Platea Gold: 79,35 euro

Tribuna Numerata: 92 euro

Statua Gold: 103,50 euro

I prezzi sopra indicati sono da intendersi comprensivi dei diritti di prevendita. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 10 biglietti per singolo account creato sul circuito. Ancora disponibili per l’evento i “VIP LSF Experience Package” contenenti un biglietto per un posto a sedere negli esclusivi SKY BOX, cena e buffet pre-show nell’area hospitality, free open bar, aftershow, personale e servizi igienici dedicati e possibilità di parcheggio in prossimità della location dell’evento. Prezzo del formato: 250 euro.

Giorgia in concerto a Lucca: la scaletta

Nella seconda parte della serata, Giorgia salirà sul palco per una nuova data del suo “Pop Heart Summer Nights Tour”, una tournée che promuove l’uscita del recente disco di cover, “Pop Heart”, uscito nel 2018 e che è stato accolto con entusiasmo da critica e fan. Il disco è composto esclusivamente da reinterpretazioni di successi, nazionali e internazionali, riarrangiate grazie all’aiuto di Michele Canova. L’album è stato anticipato dal singolo “Le tasche piene di sassi” di Lorenzo Jovanotti e “Una storia importante” di Eros Ramazzotti (disco di Platino FIMI). Lo stesso cantautore ha preso parte al Lucca Summer Festival il 16 luglio 2019.

Di seguito, la scaletta provvisoria della serata musicale di Giorgia al Lucca Summer Festival, tenendo presente che l’elenco potrebbe essere soggetto a modifiche o variazioni in base alle decisioni ultime dell’artista: