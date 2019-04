Lucca Summer Festival, Giorgia canterà con Janelle Monáe

Continua a riempirsi di grandi artisti il cartellone del Lucca Summer Festival 2019. È stata annunciata un’altra serata “doppia” per la manifestazione che si terrà in Piazza Napoleone a Lucca. Le protagoniste del 18 luglio saranno Giorgia e Janelle Monáe. Le due straordinarie voci si divideranno il palcoscenico per offrire un grande spettacolo al pubblico. Una delle voci italiane più belle e tra le principali esponenti femminili dell'r&b contemporaneo arricchiscono ulteriormente il Lucca Summer Festival 2019. Janelle Monáe sarà la prima a salire sul palco e molto probabilmente concentrerà il suo spettacolo sull’album “Dirty computer”, che le ha permesso di conquistare una nomination ai Grammy Awards come ''Album dell'Anno''. Un ritorno in grande stile dopo aver dedicato gli ultimi anni al cinema con la partecipazione in due film di grande successo come "Moonlight" (Premio Oscar come miglior film) e "Il diritto di contare" al quale farà seguito quella nel prossimo film di Robert Zemeckis.

Giorgia e il suo "Pop Heart Summer Nights"

Nella seconda parte della serata si esibirà Giorgia per la prima data del suo “Pop Heart Summer Nights”. Anche in questo caso il concerto si concentrerà soprattutto sull’album “Pop Heart”, uscito nel 2018 e che ha ottenuto un notevole riscontro di critica e pubblico. Il disco è composto da cover di canzoni scelte appositamente dalla cantante. Una raccolta di successi nazionali ed internazionali che sono stati eseguiti con un nuovo arrangiamento grazie all’aiuto di Michele Canova. L’album è stato anticipato dal singolo “Le tasche piene di sassi”, brano di Lorenzo Jovanotti. Il secondo singolo tratto da “Pop Heart”, certificato disco di platino, è stato “Una storia importante” di Eros Ramazzotti. Il cantautore compare anche in questa versione, offrendo un’altra veste ad un brano che ha segnato la sua carriera. Lo stesso Ramazzotti sarà di scena nella serata del 16 luglio proprio al Lucca Summer Festival. I biglietti per il concerto doppio di Giorgia e Janelle Monáe saranno a breve in vendita su TicketOne.

Tutti gli artisti del Lucca Summer Festival 2019

Il Lucca Summer Festival compie quest’anno ventidue anni, ormai un appuntamento fisso dell’estate musicale italiana. L’edizione 2019 si svolgerà dal 28 giugno al 29 luglio: poco più di un mese di musica, in cui ad alternarsi sul palco saranno sia artisti italiani che internazionali, con un pubblico capace di abbracciare ogni generazione. La serata d’apertura vedrà esibirsi i Take That, poi ci sarà spazio per il grande Ennio Morricone, Francesco De Gregori, accompagnato dall’orchestra e i Toto che si esibiranno il 5 luglio, quando celebreranno i loro quarant’anni di carriera. Il giorno successivo sarà invece la volta di uno dei cantautori emergenti della musica italiana, Calcutta. Tra gli artisti in programma ci sono anche Elton John, Macklemore, Anastasio, vincitore di X Factor 2018, Tears for Fears, New Order, Elbow, Mark Knopfler, Eros Ramazzotti, Salmo, Maneskin, The Good, The Bad & The Queen e Gemitaiz. Il 27 luglio arrivano gli Scorpions, mentre a concludere l’edizione 2019 sarà l’ex leader dei Police, Sting, in arrivo il 29 luglio. I biglietti per i concerti del Lucca Summer Festival 2019 sono tutti disponibili sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati. I tagliandi potranno inoltre essere acquistati direttamente durante il Festival, nelle biglietterie situate in piazza San Michele (angolo via San Paolino) e in piazza del Giglio (ingresso San Girolamo).