Lucca Summer Festival 2019, calendario e artisti

Ventidue anni di attività: è questo il traguardo che raggiungerà tra pochi mesi il Lucca Summer Festival, ormai un appuntamento fisso dell’estate musicale italiana. L’edizione di quest’anno si svolgerà dal 28 giugno al 29 luglio 2019: poco più di un mese di musica, in cui ad alternarsi sul palco saranno sia artisti italiani che internazionali, con un pubblico capace di abbracciare ogni generazione.



Lucca Summer Festival 2019: i concerti



Nella serata di apertura, il 28 giugno, sarà dato spazio alla nostalgia, con il ritorno dei Take That, sempre orfani dell’ex frontman Robbie Williams: per loro sarà un live celebrativo, ricco di hit. Il 29 giugno a Lucca suonerà la grande musica internazionale, con il concerto di fine carriera di Ennio Morricone. Il 30 giugno, invece, ad esibirsi sarà Francesco De Gregori, accompagnato dall’orchestra. Mentre “Africa”, la loro canzone più celebre, continua a suonare nel deserto del Sahara, i Toto si esibiranno il 5 luglio, quando celebreranno i loro quarant’anni di carriera. Il giorno successivo sarà invece la volta di uno dei cantautori emergenti della musica italiana, Calcutta, attualmente impegnato nel suo primo tour nei palasport. A esibirsi il giorno successivo sarà invece Elton John, pronto ad abbandonare le scene (almeno quelle live) proprio dal palco di Lucca allestito presso Le Mura. Poi spazio alla musica dedicata a un pubblico più giovane, il 9 luglio, in cui ad alternarsi sul palco saranno Macklemore e Anastasio, il vincitore di X Factor 2018. Il 10 luglio sarà tempo di grande rock con i Tears for Fears, mentre il 12 luglio andrà in scena un doppio concerto: i New Order e gli Elbow, per la loro unica data nel nostro Paese in programma quest’anno. Farà tappa anche a Lucca la lunga leg italiana della tournée dell’ex leader dei Dire Straits Mark Knopfler, atteso nella città toscana il 13 luglio. Poi, ancora, la musica italiana, il 16 luglio, con l’arrivo di Eros Ramazzotti. Il 19 luglio 2019 vedrà alternarsi sul palco due tra i nomi più amati della generazione degli artisti emergenti: il rapper Salmo e i Maneskin, la band rivelazione della penultima edizione di X Factor. Il 20 luglio ci sarà l’unico concerto nel nostro Paese nel 2019 dei The Good, The Bad & The Queen, mentre il 26 luglio sarà a tutto rap con Gemitaiz. Il 27 luglio, ancora un’esclusiva del Lucca Summer Festival con gli Scorpions, mentre a concludere l’edizione 2019 (almeno, stando a quanto annunciato finora) sarà l’ex leader dei Police, Sting, in arrivo il 29 luglio.



I biglietti per il Lucca Summer Festival 2019



I biglietti per i concerti del Lucca Summer Festival 2019 sono tutti disponibili sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati. I tagliandi potranno inoltre essere acquistati direttamente durante il Festival, nelle biglietterie situate in piazza San Michele (angolo via San Paolino) e in piazza del Giglio (ingresso San Girolamo). Tuttavia, per evitare che i biglietti vadano tutti esauriti prima della data dei singoli concerti, la raccomandazione è quella di acquistare i tagliandi approfittando delle prevendite.