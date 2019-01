“Africa” è uno dei classici della musica internazionale, una di quelle canzoni entrate nell’immagine di un’epoca. Da qualche giorno e (idealmente) per sempre, le note del celeberrimo brano dei Toto risuoneranno nel deserto della Namibia grazie ad una installazione realizzata dal giovane artista tedesco Max Siedentopf. Si chiama “Toto Forever” e consiste in un impianto composto da sei speaker, alimentato ad energia solare, in grado di riprodurre il brano, inserito all’interno di un lettore mp3, in loop infinito. Ovviamente non potrà resistere per sempre, ma con un po’ di fortuna e agenti atmosferici non troppo sfavorevoli potrebbe durare molto a lungo. L'unica accortezza, per evitare che qualcuno possa danneggiare o rubare l'installazione, è stata quella di mantenere segreta la sua esatta collocazione: sul sito di Siedentopf c'è una mappa che fornisce la sua posizione approssimativa, ma il cerchio tratteggiato in rosso che indica la posizione di “Toto forever” comprende l'intero deserto della Namibia.

“Africa”, un’icona pop

L’eco del successo di “Africa” non si è spento nonostante la canzone abbia compiuto ormai trentasette anni. Al punto che nel 2017 era stata la canzone più ascoltata nel mondo in streaming. Il brano, uscito il 30 settembre 1982 come singolo dal disco “Toto IV”, è ovviamente il più noto della carriera della band losangelina. La canzone, composta dal tastierista del gruppo David Paich, ci mise un po’ a fare breccia e a diventare il successo planetario che poi è diventato: raggiunse la vetta della Billboard Hot 100 in America, infatti, solo nel febbraio 1983 per poi spiccare il volo verso la notorietà di massa in tutto il globo. Di recente, il brano ha avuto una seconda vita grazie alla cover realizzata di recente dagli Weezer, entrata nelle classifiche americane. Il successo della cover ha rilanciato anche la vendita dell’originale e così i fratelli Porcaro hanno voluto dire grazie a modo loro: portando in tour una loro versione di “Hash Pipe”, uno dei primissimi successi degli Weezer datato 2001.

I Toto presto in Italia

Marostica, Roma, Lucca. Saranno tre le occasioni per i fan italiani dei Toto per intercettare la band sul suolo italico. Il gruppo americano ha infatti annunciato le nuove date del loro “40 Trips Around The Sun Tour”, il ciclo di concerti in occasione dei quarant’anni dalla pubblicazione del loro primo album, e a questo giro, dopo i live di Milano e Bologna del marzo scorso, ci saranno altre tre date nel nostro paese: il 3 luglio in piazza Castello a Marostica per il Summer Festival, il 4 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica nell’ambito di Rock In Roma Summer Fest e il 5 al Lucca Summer Festival in piazza Napoleone. I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone con prezzi che partono da 46 euro. Questa la scaletta che la band americana ha eseguito nelle sue più recenti esibizioni: