Musica: Sting al Lucca Summer Festival

(ANSA) - FIRENZE, 27 DIC - Il tour europeo di Sting, My Songs, che partirà la prossima estate con show e concerti in festival prestigiosi, farà tappa in Italia il 29 luglio al Lucca Summer Festival.

My Songs sarà un tour dinamico e divertente che si concentrerà sulle canzoni più amate scritte dall'artista durante la sua prolifica carriera come solista e frontman dei Police, costellata di successi e premi tra cui 16 Grammy Awards, si legge in una nota. I fan avranno modo di sentire hit come 'Englishman in New York', 'Fields of Gold', 'Shape of My Heart', 'Every Breath You Take', 'Roxanne', 'Message in a bottle' e tante altre. Sting suonerà come sempre accompagnato dalla sua band.