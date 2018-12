Giorgia, "Pop heart" è il nuovo album cover

Giorgia è tornata il 16 novembre portando una ventata di cover ai suoi fan. Il nuovo disco “Pop Heart” è già disponibile in formato fisico e digitale e sta riscuotendo grande successo commerciale. L’album, interamente dedicato alle cover, ripercorre alcune delle canzoni storiche, nazionali e internazionali, che hanno ispirato la cantante nel corso della sua carriera.

Pop Heart è già disponibile

Giorgia ha pubblicato “Pop Heart” con l’etichetta Microphonica srl / Sony Music, e la collaborazione di Michele Canova. L’album è un racconto suggestivo dedicato non solo ai fan della cantante, ma anche a tutti coloro che amano la buona musica in generale. Tra i brani facenti parte della tracklist definitiva, infatti, ci sono alcuni dei grandi successi della musica italiana e internazionale, senza distinzione. Perché secondo Giorgia «le canzoni sono strade che portano al cuore,» e così il cuore è il simbolo prescelto per la copertina del suo nuovo album di cover.

“Pop Heart” raccoglie molte canzoni, riarrangiate da Giorgia con Michele Canova, scelte appositamente per aver lasciato un segno nella vita della cantante romana. «L’idea del disco di cover circolava da un po’, la mia casa discografica me lo chiedeva da anni, sapendo che vengo da lì e che ancora oggi nei concerti mi permetto di citare pezzi non miei», ha dichiarato Giorgia parlando ai microfoni di Rockol.

Il primo singolo estratto dal nuovo disco è stato “Le Tasche Piene di Sassi”, cover dell’originale di Jovanotti rilasciata in occasione della perdita della madre.

Ecco la tracklist dell’album “Pop Heart”:

Le tasche piene di sassi (Jovanotti) Una storia importante – feat. Eros Ramazzotti (Eros Ramazzotti) Lei Verrà (Mango) Gli ostacoli del cuore – feat Elisa (Elisa e Luciano Ligabue) Dune Mosse (Zucchero e Miles) Il conforto – feat Tiziano Ferro (Tiziano Ferro e Carmen Consoli) Sweet Dreams (Are Made of This) (Eurythmics) L’ultimo bacio (Carmen Consoli) I Will Always Love You (Whitney Houston) I Feel Love (Donna Summer) Anima (Pino Daniele) Open Your Heart (Madonna) L’essenziale (Marco Mengoni) Vivere una favola (Vasco Rossi) Stay – feat Ainé (Rihanna ft. Mikky Ekko)

Un esordio fatto di cover

Per Giorgia, dunque, “Pop Heart” è stato una specie di ritorno alle origini, una passione che sin dagli esordi e dai primi passi sul palcoscenico – insieme al blues del padre - la accompagna e la ispira ad andare avanti e fare sempre meglio. All’inizio della sua carriera, infatti, Giorgia ha spesso cantato dal vivo brani cult come “Natural Woman”, “One More Go Round” e "Sweet Dreams": canzoni non solo immortali, ma che tirano fuori il talento eclettico di Giorgia e della sua voce prodigiosa.

Oronero Live

“Pop Heart” arriva un po’ a sorpresa, dopo che all’inizio del 2018 la star aveva pubblicato “Oronero Live”, la versione dal vivo di “Oronero” e quinto album dal vivo dell’artista. Rilasciato il 19 gennaio 2018, il disco raccoglie un’attenta selezione di brani eseguiti dal vivo, più e due bonus track inedite “Come Neve” e “Chiamami tu”. Alla release è seguita subito una tournée con diverse date nei luoghi più importanti della musica italiana.