Giorgia: il primo singolo da Pop Heart è "Le Tasche Piene di Sassi"

Il nuovo disco di Giorgia sarà un album di cover intitolato “Pop Heart”, previsto in uscita il 16 novembre 2018. Per celebrare questa grande uscita, la star ha già selezionato il primo singolo, ovvero “Le Tasche Piene di Sassi”, canzone di Lorenzo Cherubini (Jovanotti).

Pop Heart

“Le canzoni sono strade che portano al cuore”: così Giorgia ha spiegato il criterio di selezione dei brani che sono riusciti a guadagnarsi un posto in “Pop Heart”, il nuovo album in arrivo il 16 novembre. Si tratterà di varie canzoni, riarrangiate da Michele Canova, scelte appositamente per aver lasciato un segno nella vita della cantante originaria di Roma. Questo disco non è solo rivolto ai suoi fan, ma a tutti gli appassionati di musica che desiderano scoprire qualcosa di nuovo in canzoni già famose. Tra esse, Giorgia ha scelto proprio “Le Tasche Piene di Sassi” come brano protagonista della sua nuova fatica discografica, profondendosi in grandi complimenti social verso l’autore originale: «Caro Lorenzo, il nostro Jova, tu sei parte della nostra storia della nostra musica. Siamo cresciuti con te e tanto ci hai dato e ci dai con la tua arte, con il tuo modo di raccontare la vita. Per me è un onore interpretare questa tua meraviglia, e spero di averlo fatto come merita. Io ce l’ho messa tutta!»

Il singolo, secondo estratto dal disco di Jovanotti del 2011 “Ora”, era stato originariamente scritto con Franco Santarnecchi. Il brano, una dedica alla sua mamma venuta a mancare, ha ottenuto 2 dischi Platino FIMI e si è ritagliato un posto speciale nella sua discografia. La cover di Giorgia di “Le Tasche Piene di Sassi” sarà disponibile in radio, streaming e digital download a partire dal 12 ottobre 2018. “Pop Heart” sarà pubblicato per la Sony Music Italia.

Oronero Live

“Pop Heart” arriva a sorpresa dopo che all’inizio del 2018 Giorgia ha pubblicato “Oronero Live”, la versione dal vivo di “Oronero” e il quinto album dal vivo dell’artista. Rilasciato il 19 gennaio del 2018, “Oronero Live” raccoglie una selezione di brani eseguiti dal vivo e l’aggiunta di due inediti, “Come Neve” e “Chiamami tu”. Al disco è seguita una tournée, l’”Oronero Live Tour”, con varie date tra Milano, Roma e le città della musica italiana.

Non è la prima volta che la star pubblica un album di cover, una passione che Giorgia coltiva sin dagli esordi della sua carriera. All’inizio della sua storia, ha infatti registrato “Natural Woman (Live in Rome)”, e "One More Go Round", due album live in cui ha reinterpretato magistralmente brani come “A Natural Woman” e “Chain of Fools” di Aretha Franklin, attraversando con la voce alcuni dei pezzi più celebri del pop, del rock e del soul.