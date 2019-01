Lucca Summer Festival, il 19 luglio arrivano i Måneskin

Si arricchisce di un nuovo nome il cartellone del Lucca Summer Festival, evento in programma sotto le mura della città toscana dal 28 giugno al 29 luglio 2019. Un festival che in passato ha ospitato nomi del calibro di Rolling Stones e Bob Dylan. Quest’anno, ad arricchire il già fitto cartellone, ci saranno i Måneskin, la giovanissima band rivelazione della penultima edizione di X Factor, fresca dell’annuncio di un nuovo tour estivo, di cui a oggi sono state annunciate solo cinque date.

Il concerto al Lucca Summer Festival



Il concerto dei Måneskin al Lucca Summer Festival è in programma per giovedì 19 luglio 2019, in piazza Napoleone: il luogo principale in cui si svolge la manifestazione. Lo show seguirà i concerti che la giovane band romana terrà il 9 giugno al Core Festival di Treviso, il 23 giugno alla Cavea dell’Auditorium di Roma, il 6 luglio al Collisioni Festival. L’ultima data finora annunciata è invece quella di sabato 27 luglio 2019 al Castle on Air di Bellinzona, in Svizzera.

I biglietti per il concerto di Lucca saranno disponibili dalle 11 di venerdì 25 gennaio sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il Lucca Summer Festival

Per il Lucca Summer Festival la prossima sarà un’edizione molto ricca, capace di coniugare musica italiana e musica internazionale. A inaugurare l’evento saranno i Take That, attesi il 28 giugno 2019 con il loro “Greatest Hits Live 2019”. I concerti indimenticabili saranno soprattutto due, organizzati per celebrare la fine di lunghe carriere: quello del maestro Ennio Morricone, il giorno successivo, e di Elton John, il 7 luglio 2019. Nel mezzo, si attendono Francesco De Gregori, che il 30 giugno si esibirà con l’orchestra riproponendo i brani più celebri della sua discografia, e i Toto, che il 5 luglio proporranno il loro concerto celebrativo per i 40 anni di vita insieme. Ancora, musica per i più giovani il 9 luglio 2019 con Macklemore, che sarà anticipato sul palco da Anastasio, il rapper che ha trionfato durante l’ultima edizione di X Factor Italia. Il 10 luglio sarà invece la volta dei Tears for Fears per il loro “Rule the World Tour 2019”, mentre il 12 luglio a salire sul palco saranno i New Order, anticipati dagli Elbow. Ancora, il giorno successivo, sarà possibile ascoltare la musica di Mark Knopfler e della sua band (sette, per l’ex frontman dei Dire Straits, i concerti nel nostro Paese nel 2019), mentre il 16 luglio Eros Ramazzotti porterà a Lucca la musica del suo recente disco, “Vita ce n’è”. Il 20 luglio il Lucca Summer Festival ospiterà l’unica data italiana nel 2019 dei The Good The Bad and The Queen, mentre il 26 luglio toccherà al rapper “di casa nostra” Gemitaiz, che sarà impegnato nel suo “Summer Tour 2019”. Infine, il 27 luglio ci sarà una tappa del “Crazy World Tour” degli Scorpions, mentre a concludere l’edizione 2019 sarà Sting il 29 luglio con “My Songs”. I biglietti per i concerti sono in vendita sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati.