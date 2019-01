Elton John ed Ennio Morricone hanno scelto il palco del Lucca Summer Festival per dare il loro addio alle scene. Un doppio concerto nella città toscana per salutare definitivamente il loro pubblico. L’annuncio è stato dato durante la conferenza stampa del festival e a comunicarlo sono stati l’organizzatore del festival Mimmo D’Alessandro (oltre a lui, mente dell’evento è anche Adolfo Galli) e l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti. «Sono felice che due artisti del calibro di Ennio Morricone ed Elton John abbiano scelto proprio il Lucca Summer Festival per terminare la loro carriera» sono le parole di Mimmo D'Alessandro. «Credo di non essere mai stato così felice da quando faccio questo lavoro. È stato difficile convincere il maestro Morricone, ma si tratta di un musicista molto legato alla città toscana sia per Giacomo Puccini che per il fatto che uno dei suoi collaboratori più stretti, Fabio Venturi, è proprio di Lucca. Alla fine ce l’abbiamo fatta». L’addio alle scene del maestro era una cosa nota da tempo. In un primo momento, però, la scelta sembrava essere ricaduta sull’Arena di Verona. La notizia del Lucca Summer Festival è stata accolta quindi con stupore. Sempre dallo stesso palco, in passato il maestro aveva già eseguito un brano di Puccini, a cui aveva fatto seguito un lungo discorso. «Si è trattato di un evento più unico che raro» ha raccontato ancora Mimmo D’Alessandro.

Ennio Morricone al Lucca Summer Festival

Ennio Morricone dirigerà la sua orchestra sabato 29 giugno, quando sarà protagonista nell’ex campo Balilla. I brani della serata saranno tutti i pezzi che hanno reso celebre la carriera del compositore in tutto il pianeta, comprese le musiche che gli hanno permesso di aggiudicarsi il suo primo premio Oscar, con il film “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino. La sua prima statuetta, dopo quella alla carriera. I biglietti messi in vendita per il concerto del maestro Morricone sono 16 mila, vale a dire la capienza massima del campo sportivo: 12 mila a sedere e 4 mila in piedi. I tagliandi sono già disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Elton John al Lucca Summer Festival

Anche Elton John ha scelto di dire addio ai concerti dal palco del Lucca Summer Festival. Con lui l’appuntamento è per il 7 luglio, ancora nell’ex campo Balilla. Lo show era in programma in un primo momento in piazza Napoleone. Un concerto dall’immediato sold – out e, proprio per questa ragione, spostato nel campo sportivo, con la messa in vendita di ulteriori 8 mila biglietti. Si tratta di nuovi posti laterali e dietro, così da raggiungere i 16 mila posti massimi garantiti dalla capienza del campo da calcio, di cui 12 mila a sedere e 4 mila in piedi.

«Il Farewell Yellow Brick Road Tour, tour di conclusione della carriera di Elton John» ha spiegato Mimmo D’Alessandro «è una produzione originale che necessariamente doveva essere spostato in uno spazio più grande. C’è da dire che non tutti possono suonare sotto gli spalti delle Mura: ci vuole una sorta di patente speciale, che Elton John ha sicuramente».