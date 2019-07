Battiti Live a Brindisi il 7 luglio, cantanti e possibile scaletta

Il 7 luglio va in scena a Brindisi la seconda tappa della diciassettesima edizione del Radionorba Battiti Live. Uno spettacolo imperdibile nel cuore della città pugliese e precisamente in piazza Lenio Flacco dove verrà allestito il palco che ospiterà i tanti cantanti che parteciperanno. L'evento è condotto dal direttore artistico Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci. Dopo il grande successo della tappa di debutto a Vieste, lo spettacolo è pronto ad infiammare la città di Brindisi con la possibilità per i tanti fan anche di rivolgere delle domande direttamente ai cantanti in scena. Tra il pubblico presente ci sarà nuovamente la webstar e attrice 15enne, Mariasole Pollio. Il corpo di ballo sarà guidato da Federica Posca, con la partecipazione tra gli altri di Bryan Ramirez. L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21.00 ma già nel pomeriggio è previsto un pre show condotto dai dj della radio con tanti gadget offerti al pubblico presente per far trascorrere nel puro divertimento l’attesa in vista del grande show serale. L’ingresso è gratuito e lo spettacolo è organizzato con il patrocinio del Comune di Brindisi.

Gli artisti presenti e la possibile scaletta

Per quanto riguarda la scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti, non sono ancora trapelate notizie, ma sono stati resi noti gli artisti che parteciperanno alla serata. Ecco tutto il cast che si alternerà sul palco di Brindisi:

J-Ax

Tormento

Giusy Ferreri con Takagi&Ketra

Achille Lauro

Baby K

Luca Carboni

Tiromancino

Clementino

Chadia Rodriguez

Anna Tatangelo

Alberto Urso

Emma Muscat e Biondo

Aiello

Gabry Ponte

Un cast variegato con alcune delle grandi rivelazioni del 2019 e storiche voci della musica italiana. Grande attesa per Achille Lauro che ha conquistato tutti con “Rolls Royce” e ha confermato tutta la sua qualità con i singoli “C’est la vie” e “1969”, tutti estratti dal suo ultimo album. Tra gli ospiti presenti anche il tenore siciliano Alberto Urso che ha già conquistato il disco d’oro con l’album “Solo”. Non poteva mancare J-Ax che con la sua “Ostia Lido” sta vincendo la battaglia per il tormentone dell’estate 2019. Il brano ha già conquistato il disco di platino ed è attualmente uno dei singoli più venduti in Italia. E in tema di estate e di hit di successo, sul palco del Battiti Live per la tappa di Brindisi ci saranno anche Giusy Ferreri e Takagi & Ketra con “Jambo”, ma sarà l’occasione per ascoltare anche “Amore e capoeira”.

Tra i cantanti presenti anche Tormento a Luca Carboni

Tormento, Chadia Rodriguez, Baby K e Clementino formano la squadra di rapper che animeranno la serata di Brindisi. L’artista campano ha pubblicato a maggio l’album “Tarantelle” e qualche giorno fa è uscito anche il vinile “I.E.N.A. Boxset”. Per l’estate 2019 ha lanciato il brano “Chi Vuol Essere Milionario” che vede la collaborazione di Fabri Fibra. Baby K invece è pronta a conquistare un altro successo discografico con “Playa”, successore designato dei brani “Roma-Bangkok” con Giusy Ferreri, “Da zero a cento” e “Voglio ballare con te”. Chadia Rodriguez dimostrerà tutto il suo talento con “Coca Cola”, ultimo singolo estratto dall’EP “Avere vent’anni”. Per Tormento invece è un ritorno sulla scena dopo quattro anni grazie al brano “Acqua su Marte” che vede la presenza anche di J-Ax. Per Battiti Live di Brindisi c’è spazio anche per il cantautorato italiano con i Tiromancino e Luca Carboni che porterà sul palco “Prima di partire”, da poco ripubblicato nella nuova versione con Giorgio Poi e prodotto da Dardust.