Battiti Live 2019: i cantanti ospiti al concerto

Cinque splendide città della Puglia, cinque serate, settanta artisti tra i più “caldi” del momento. Torna Battiti Live con la sua edizione numero diciassette e lo farà toccando Vieste (30 giugno), Brindisi (7 luglio), Trani (14 luglio) e Gallipoli (21 luglio) prima del gran finale di Bari (28 luglio). Le cinque serate saranno condotte per il terzo anno consecutivo da Alan Palmieri insieme ad Elisabetta Gregoraci e vedranno arrivare in Puglia tutto il meglio della musica italiana contemporanea. Per ora, è noto solo il cast che parteciperà alla prima tappa del tour, quella del 30 giugno in piazza Marina Piccola a Vieste, che vedrà sul palco Mahmood, Il Volo, Gigi D’Alessio, Guè Pequeno, Boomdabash, Giusy Ferreri, Takagi & Ketra, Irama, Elodie, Levante, Mondo Marcio, Luchè e Gabry Ponte. Tra le particolarità dell’evento, il fatto che i fan presenti in piazza potranno rivolgere delle domande direttamente agli artisti in scena e tra il pubblico ci sarà per il secondo anno consecutivo la webstar e attrice quindicenne, Mariasole Pollio. Confermatissimo anche il corpo di ballo guidato da Federica Posca, con la partecipazione tra gli altri del ballerino Bryan Rodriguez.

I cantanti che si esibiranno nelle cinque serate

La lista degli artisti che hanno già dato conferma della loro presenza è davvero impressionante. Eccola qua:

Alessandra Amoroso

Mahmood

LP

Il Volo

Achille Lauro

Boomdabash

Fabrizio Moro

Anastasio

Federica Carta e Shade

Francesco Renga

Irama

Loredana Bertè

Maneskin

Takagi&Ketra

Giusy Ferreri

Gue Pequeno

Gigi D’Alessio

Elettra Lamborghini

Anna Tatangelo

Baby K

Luca Carboni

Rocco Hunt

Stadio

Paola Turci

Max Pezzali

Ofenbach

Nek

Giant Rooks

Dolcenera

Cristiano Malgioglio

Tiromancino

Le Vibrazioni

J-Ax

Tormento

Annalisa

Clementino

Bianca Atzei

Jake La Furia

Modà

Levante

Emis Killa

Francesco Gabbani

Enrico Nigiotti

Sergio Sylvestre

Alberto Urso

Giordana Angi

The Kolors

Elodie

Benji&Fede

Mondo Marcio

Dark Polo Gang

Chadia Rodriguez

Luchè

Fred De Palma con Ana Mena

Vegas Jones

Mr Rain & M. Attili

Aiello

Emma Muscat & Biondo

Mamasita

Gabry Ponte

Battiti Live, dalla radio alle piazze

La manifestazione, ormai uno dei punti di riferimento dell’estate musicale italiana, nasce nel 1995 come trasmissione radiofonica che per tredici anni ha ospitato sulle frequenze di Radio Norba i più importanti cantanti italiani, che si esibivano in acustico davanti ad un pubblico ristretto. La svolta arriva nel 2003, quando si opta per il “salto”: il primo “Battiti Live” vede la luce a Lecce e da quella edizione la crescita è stata esponenziale. Negli anni non sono mancati anche ospiti stranieri di spicco come East 17, Tom Walker, Nate James, Haiducii e Kelly Joyce. «L’intento è anche di riunire la famiglia, dove ad esempio ci può essere una mamma che ascolta gli Stadio e un figlio che segue la Dark Polo Gang. È una sfida impegnativa considerando che poi tutto dev’essere credibile sia per chi sente gli Stadio, sia per i giovani dalla musica Trap italiana. Cerchiamo di misurare qualsiasi tipo di esposizione per far sì che non sia un’accozzaglia di artisti di generi e generazioni diverse», sottolinea in una intervista ad Affari Italiani il patron di Radio Norba Marco Montrone.