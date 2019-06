Baby K, il nuovo singolo è "Playa": il testo

Venerdì 31 maggio 2019 è uscito “Playa”, il nuovo singolo di Baby K già in lizza per diventare uno dei tormentoni estivi di quest’anno. Il brano è disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme di streaming e in digital download. “Playa” è un inedito non contenuto tra le tracce di “Icona”, l’ultimo album di Baby K uscito lo scorso novembre 2018. Una canzone pensata apposta per fare da colonna sonora alle giornate in spiaggia, al caldo del sole che quest’anno si è fatto così tanto desiderare.

Tutte le hit estive di Baby K

Baby K non è di certo nuova al mondo dei tormentoni estivi. Il suo ultimo album “Icona”, terzo disco in studio della sua carriera uscito il 16 novembre 2018 per Sony Music, contiene ben due hit che sono state la colonna sonora delle estati 2017 e 2018. Si tratta dei singoli “Da zero a cento”, pubblicato il 22 giugno 2018 e attualmente certificato triplo disco di platino, e del precedente successo “Voglio ballare con te” in featuring col cantante spagnolo Andrés Dvicio, prima anticipazione dell’album uscita il 2 giugno 2017 per guadagnarsi ben quattro dischi di platino. Ancor prima, nell’estate 2015, Baby K ha conquistato le frequenze radiofoniche (e non solo) con “Roma-Bangkok”, brano in collaborazione con Giusy Ferreri che ha raggiunto il primo posto della Top Singoli FIMI, risultando essere il singolo più ascoltato e venduto in Italia nel 2015. Il successo di “Roma-Bangkok” è stato davvero straordinario, basti pensare che ad ora conta ben nove dischi di platino. Sia “Voglio ballare con te” che “Roma-Bangkok” sono stati prodotti dal duo Takagi & Ketra.

Il testo del nuovo singolo di Baby K: “Playa”

Baby K ha introdotto il suo nuovo singolo “Playa” scrivendo sui social “Preparate la sveglia, sarà un’estate rovente”. Se la canzone avrà il successo dei precedenti brani estivi della rapper lo scopriremo presto. “Playa” è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e digital download da venerdì 31 maggio. Di seguito riportiamo il testo del brano:

Prendo uno spicchio di luna, lo metto nella sangria

se mi allontano sarà per sentirti dire “Sei mia”

in capo al mondo che ci vado a fare se tu vai via

tanto l’unica destinazione è ovunque tu sia



Tutta la vita che aspettiamo

quel sogno di un tramonto sudamericano

tutta la vita a rimandare

perché tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare

La musica alla playa

l’estate, la festa con te tutta la notte

sei già nella testa

e allora dimmi com’è che si fa a nuotare

se ho bisogno di te in questo mare

La musica alla playa

l’estate, la notte, la festa

la playa, l’estate, la notte, la festa

Tutto cambia colore dove non tramonta mai il sole

c’è una giungla sulla costa, nelle foto vengo mossa

c’è un messaggio in fondo al bicchiere, il cielo parla lingue straniere

ho scordato tutto tranne che eravamo insieme

La musica alla playa

l’estate, la festa con te tutta la notte

sei già nella testa

e allora dimmi com’è che si fa a nuotare

se ho bisogno di te in questo mare

La musica alla playa, l’estate, la notte, la festa

la playa, l’estate, la notte, la festa

Tutta la vita che aspettiamo

quel sogno di un tramonto sudamericano

tutta la vita senza dormire

fammi vedere adesso come va a finire

La musica alla playa

l’estate, la festa con te tutta la notte

sei già nella testa

e allora dimmi com’è che si fa a nuotare

se ho bisogno di te in questo mare

La musica alla playa

la spiaggia che salta, io te tutte la notte

dal tramonto all’alba

e allora dimmi com’è che si fa a nuotare

se ho bisogno di te in questo mare

La musica alla playa, l’estate, la notte, la festa

la playa, l’estate, la notte, la festa

La musica alla playa, l’estate, la notte, la musica

la playa, l’estate, la notte, la festa

la playa, l’estate, la notte, la festa