Baby K su Instagram annuncia il nuovo singolo per l'estate: "Playa"

Come ormai da tradizione anche quest’anno Baby K animerà l’estate con un nuovo tormentone. La cantante ha annunciato su Instagram l’arrivo del nuovo singolo “Playa” con un emblematico «Preparati all’estate». La canzone sarà disponibile dal 31 maggio e punta a replicare il successo dei brani pubblicati negli ultimi anni. La tradizione estiva è stata inaugurata con “Roma-Bangkok” in duetto con Giusy Ferreri che nel 2015 conquistò lo scettro di tormentone della stagione. Un successo clamoroso con oltre 450 mila copie vendute e record assoluto di visualizzazioni su Youtube. Dopo due anni Baby K ha replicato con “Voglio ballare con te”, altra hit che ha caratterizzato l’estate 2017, infine lo scorso anno ha pubblicato “Da zero a cento”, ennesimo tormentone della sua carriera.

L'album "ICONA"

“Playa” è un brano prodotto da Zef e come descritto dalla casa discografica parlerà di estate, notte e festa, ingredienti immancabili per un tormentone. Baby K punta così a replicare il successo di “Roma-Bangkok” (9 dischi di platino), “Voglio ballare con te” (4 dischi di platino) e “Da zero a cento” (3 dischi di platino). La canzone non è presente nell’album “ICONA”, uscito a novembre 2018 e atteso da tempo. Il lavoro è arrivato infatti a tre anni di distanza dall’ultimo album “Kiss kiss bang bang” e a cinque dal primo disco in carriera “Una seria”. Era però atteso da tutti i fan un nuovo tormentone estivo divenuto ormai un marchio di fabbrica di Claudia Judith Nahum, questo il nome all’anagrafe di Baby K. Nel corso degli anni è diventata una tra le grandi rivelazioni musicali riuscendo a ritagliarsi un ruolo di tutto rispetto nella musica italiana. Un mix perfetto di pop, rap e suoni urban accompagnati da testi accattivanti. L’album “ICONA” contiene le due hit “Da zero a cento” e “Voglio ballare con te” e non si hanno notizie su una possibile riedizione dell’album con “Playa”. Questa la tracklist ufficiale:

“Icona” “Come no” “Da zero a cento” “Certo cose” feat. J-Ax “Vibe” feat. Vegas Jones, Gemitaiz “Voglio ballare con te” feat. Andrés Dvicio “Aspettavo solo te” “Dammi un buon motivo” “Mi faccio i film” “Sogno d’oro e di platino”

La carriera di Baby K

Dopo il debutto nel 2006 e i primi EP pubblicati, Baby K ha cambiato radicalmente stile e il primo album ufficiale dimostra tutte le sue intenzioni. Arrivato nel 2013 “Una seria”, è stato prodotto da Michele Canova Iorfida e da Tiziano Ferro. È stato proprio il cantautore di Latina ad accompagnare l’artista nel suo ingresso nel mondo della discografia. Insieme hanno duettato nella canzone “Killer”, divenuto poi il secondo singolo tratto dall’album. Nel disco d’esordio è presente anche un duetto con Marracash nella canzone “Non cambierò mai”. Nel 2015 è arrivato il secondo album “Kiss kiss bang bang” prodotto questa volta da Takagi & Ketra. Il successo del disco è arrivato grazie al singolo “Roma-Bangkok”, il brano più venduto del 2015 scritto da Federica Abbate, Takagi & Ketra e dal rapper Rocco Hunt. Baby K è seguitissima anche sui social e su Instagram vanta oltre 500 mila follower che seguono tutte le sue attività.