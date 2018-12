Baby K, in arrivo il 16 novembre l'album "Icona"

Il 16 novembre è in uscita "ICONA" il nuovo album di Baby K. Il nuovo lavoro della rapper è anticipato dal singolo "Come no"

A tre anni dall’ultimo lavoro, Baby K è pronta a tornare sul mercato discografico con il suo nuovo album “ICONA” in uscita il 16 novembre. Ad anticipare il nuovo disco è stato pubblicato qualche settimana fa il singolo “Come no” e da pochi giorni è stato pubblicato anche il video che accompagna la canzone. Nell’album sono previste collaborazioni con J-Ax, Vegas Jones e Gemitaiz e comprende anche le hit incise negli ultimi tempi dalla stessa cantante e che hanno caratterizzato la stagione estiva come“Da zero a cento” e “Voglio ballare con te” in collaborazione con Andrés Dvicio. Il primo ha venduto oltre 100 mila copie, mentre “Voglio ballare con te” ha superato le 200 mila copie. In merito a questa canzone, Baby K aveva dichiarato: «Sono orgogliosa di poter ancora una volta aggiungere un tocco di internazionalità ai miei brani, questa volta anche grazie alla voce suadente di Andrés, un grande talento spagnolo». E anche l’album probabilmente avrà quel tocco internazionale che si evince anche nei video della stessa cantante. Anche il video ufficiale di “Come no”, scritto e diretto dalla stessa Baby K, strizza l’occhio all’estero con viaggio immaginario in Giappone.

Tutti i record di Baby K

Ad oggi non si conoscono ancora molti dettagli sull’album, se non la tracklist del nuovo lavoro di Baby K rivelata tramite i social dalla stessa cantante con un messaggio ai suoi fan: «Quanto tempo ho aspettato per questo momento... forse troppo, ma poterlo finalmente dire é una sensazione indescrivibile. Il 16 novembre esce il mio terzo album: Icona. Sta iniziando un nuovo gigantesco capitolo, forse il più bello». Grandi speranze quindi riposte in questo nuovo album, successore del fortunatissimo “Kiss Kiss Bang Bang” grazie al singolo “Roma-Bangkok”. Il duetto con Giusy Ferreri ha permesso a Baby K di raggiungere la prima posizione nella classifica dei singoli più venduti ed è stato certificato nove volte disco di platino. Ad oggi è il singolo più venduto nel nostro Paese dal 2010. Non è l’unico record per la rapper che la scorsa estate ha raggiunto il milione di iscritti sul canale Youtube, prima artista italiana a riuscirci.

La tracklist di "ICONA" il nuovo album di Baby K

In attesa del suo album, Baby K è orgogliosa del successo raggiunto e spero di replicare l’exploit degli ultimi anni ma soprattutto di continuare a dare forza alle donne: «Ci sono voluti coraggio e strafottenza per rischiare una cosa che nessuno aveva mai fatto, ho voluto cambiare un po’ di regole del gioco. Penso di avere ridato forza al ruolo femminile in un ambiente, il rap, dove si è sempre detto che le donne non fossero capaci, o credibili, che non avessero le rime e l’attitudine». La cover e la tracklist del nuovo album “ICONA” sono state rivelate dalla stessa artista. La copertina presenta una sua immagine con una canottiera viola e con una bolla in bocca, fatta con una gomma da masticare viola. Questa invece la tracklist di “ICONA”: