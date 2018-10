Baby K: “Come no” è il nuovo singolo che anticipa l’album “Icona”

Ci si avvicina sempre più alla data X. Stiamo parlando del 26 ottobre, il giorno in cui uscirà “Icona”, il terzo album di inediti di Baby K: cantante dei record. E proprio ieri l’artista di “Roma-Bangkok” – solo per citare l’esempio più eclatante, cantato in coppia con Giusy Ferreri – ha annunciato il titolo e la data di uscita del singolo che anticipa questo suo nuovo progetto.

“Come no”, il nuovo singolo di Baby K

Sarà in rotazione radiofonica da venerdì 26 ottobre, acquistabile nei principali digital store e ovviamente ascoltabile tramite le piattaforme streaming. “Come no” è il singolo che anticipa il nuovo album di Baby K: “Icona”, in uscita il 16 novembre. Un pezzo particolarmente “catchy” che porta la firma della stessa cantante italiana, ma nata e, per un certo periodo, cresciuta a Singapore. Si tratta di un brano dal gusto smaccatamente pop, dal ritornello immediato – cosa a cui la cantante ci aveva sempre abituato – e caratterizzato però da un riff in un certo senso definibile “orientaleggiante”. Il tutto sarà idealmente ambientato nella Shangai del 1930.

“Icona”: il nuovo album di Baby K

“Come no” anticipa “Icona”, il nuovo album di Baby K, in uscita il 16 novembre. Si tratta del terzo disco della cantante, che arriva a tre anni di distanza dal precedente “Kiss Kiss Bang Bang” e a cinque da “Una seria”, album d’esordio dell’artista, che vedeva la collaborazione di Tiziano Ferro. Il disco si compone di dieci tracce e conta diversi featuring, come annunciato dalla stessa Baby K: con i rapper J-Ax per “Certe cose” e Vegas Jones e Gemitaiz in “Vibe”. E poi, canzone già nota, “Voglio ballare con te”, con Andrés Dvicio. La tracklist di Icona”:

Icona Come no Da zero a cento Certe cose (feat. J-Ax) Vibe (feat. Vegas Jones e Gemitaiz) Voglio ballare con te (feat. Andrés Dvicio) Aspettavo solo te Dammi un buon motivo Mi faccio i film

Sogno d’oro e di platino

I numeri di Baby K

Baby K è considerata una delle cantanti d’oro (anzi, di platino) della discografia italiana contemporanea. Il suo ultimo successo, “Da zero a cento”, è stato uno dei pezzi più trasmessi dalle radio nell’estate appena conclusasi. La canzone ha inoltre conquistato il doppio disco di platino e ha superato quota 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Sono in tutto 16 i dischi di platino di cui si può fregiare l’artista. Cifra a cui si aggiunge il milione e mezzo di ascoltatori al mese su Spotify. Inoltre, Baby K è la prima artista italiana a poter contare più di un milione di iscritti al suo canale YouTube.

L’esordio di Baby K

Baby K ha fatto il suo debutto discografico nel 2013, con il disco “Una seria”, uscito per etichetta Sony Music e prodotto da Michele Canova insieme a Tiziano Ferro, autore tra l’altro di un featuring del disco: nel pezzo “Killer”. Sempre in quell’album troviamo inoltre la voce del rapper Marracash, in “Non cambierò mai”. Il secondo album risale al 2015, si tratta di “Kiss Kiss Bang Bang”, ancora su etichetta Sony Music, ma prodotto da Takagi e Ketra. Il disco è stato anticipato dal singolo “Roma – Bangkok”, cantato in coppia con Giusy Ferreri.