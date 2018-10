Baby K rivela la tracklist del nuovo album "Icona"

“Con grande orgoglio vi svelo i featuring e la tracklist di Icona”: con questo messaggio, Baby K ha rivelato ai fan le collaborazioni e i titoli dei brani che andranno a comporre il nuovo album “Icona”, in uscita il prossimo 16 novembre. La nuova fatica discografica della cantante nata a Singapore include anche i tre singoli usciti dopo il disco “Kiss Kiss Bang Bang”, cioè “Voglio ballare con te” pubblicato il 2 giugno del 2017, “Aspettavo solo te” uscito 15 dicembre del 2017 e il recente “Da zero a cento” che ha dominato le hits dell’estate 2018. Nell’album sono presenti anche featuring con cantanti di successo, come J-Ax per l’inedito “Certe cose”, Vegas Jones e Gemitaiz nella canzone “Vibe” e Andrés Dvicio per la già nota collaborazione in “Voglio ballare con te”. La tracklist include un totale di dieci tracce tutte da scoprire. Questo è l’elenco completo:

“Icona” “Come no” “Da zero a cento” “Certo cose” feat. J-Ax “Vibe” feat. Vegas Jones, Gemitaiz “Voglio ballare con te” feat. Andrés Dvicio “Aspettavo solo te” “Dammi un buon motivo” “Mi faccio i film” “Sogno d’oro e di platino”

Il nuovo album “Icona”

“Icona” è il nuovo album di Baby K, in uscita il prossimo 16 novembre. Il disco arriva a tre anni di distanza “Kiss kiss bang bang” del 2015 e a cinque anni da “Una seria”, album di debutto pubblicato nel 2013. La cantante ha annunciato la sua nuova fatica discografica con un messaggio sui social, non nascondendo l’emozione per questa nuova avventura: «Quanto tempo ho aspettato per questo momento... forse troppo, ma poterlo finalmente dire è una sensazione indescrivibile. Il 16 novembre esce il mio terzo album: Icona. Sta iniziando un nuovo gigantesco capitolo, forse il più bello». Insieme alla notizia del nuovo album, Baby K ha reso nota anche la copertina del disco, costituita da un’immagine che la ritrae con una canottiera viola e con una bolla in bocca, fatta con una gomma da masticare viola. L’album arriva dopo alcuni grandi successi della cantante, tra cui il singolo “Da zero a cento”, che su YouTube ha superato i 100milioni di visualizzazioni e ha dominando le classifiche estive conquistando il doppio disco di platino. Come non ricordare, poi, altri due singoli, che hanno consolidato la fama di questa giovane cantante italiana: “Roma-Bangkok” con Giusy Ferreri e “Voglio ballare con te” cantato con Andrés Dvicio e che sarà presente anche nel nuovo album.

I due album “Una seria” e “Kiss kiss bang bang”

Baby K esordisce nel mondo della discografia con l’album “Una seria”, uscito nel 2013 con l’etichetta discografica Sony Music. L’album è stato prodotto da Michele Canova Iorfida e da Tiziano Ferro, con cui la cantante ha anche duettato nel secondo singolo, “Killer”. Un’altra importante voce di questo disco è Marracash, con il quale Baby K ha cantato il terzo singolo del disco “Non cambierò mai”. Nel 2015 è arrivato il secondo album “Kiss kiss bang bang”, pubblicato ancora una volta con l’etichetta discografica Sony Music e prodotto da Takagi & Ketra. Il disco è stato anticipato dal singolo “Roma-Bangkok” con il featuring di Giusi Ferreri. Il brano è stato prodotto da porta la Federica Abbate, Takagi & Ketra e dal rapper Rocco Hunt ed è stato un vero tormentone estivo, tanto da essere stato certificato volte disco di platino.