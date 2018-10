Baby K è pronta a lanciare il nuovo album “Icona”

«Quanto tempo ho aspettato per questo momento… Forse troppo, ma poterlo finalmente dire è una sensazione indescrivibile. Il 16 novembre esce il mio terzo album, “Icona”. Sta iniziando un nuovo gigantesco capitolo, forse il più bello. Tenetevi pronti». Ha utilizzato queste parole Baby K nel suo nuovo post da poco pubblicato sulle sue pagine social, per annunciare ai suoi fan l’imminente uscita del suo prossimo album.

“Icona”: il nuovo album di Baby K

“Icona” sarà quindi il terzo album di inediti di Baby K e sarà pubblicato il 16 novembre. La cantante, contestualmente all’indicazione di titolo e data di uscita, ha svelato anche l’immagine che sarà utilizzata come copertina del disco: una fotografia della stessa artista, che indossa una canottiera viola e fa una “bolla” con la gomma da masticare, anch’essa viola. L’album arriva dopo i successi con i quali la cantante italiana, ma nata a Singapore, ha dominato le classifiche delle ultime estati: su tutti, “Roma-Bangkok”, cantata con Giusy Ferreri. Ma poi anche “Voglio ballare con te” con Andrés Dvicio e la recente “Da zero a cento”.

È possibile che i tre singoli pubblicati dopo l’uscita del secondo album di Baby K, “Kiss Kiss Bang Bang”, saranno inseriti in questo nuovo album: si tratta di “Voglio ballare con te” (pubblicato il 2 giugno del 2017), “Aspettavo solo te” (risalente al 15 dicembre del 2017) e, appunto, “Da zero a cento” (uscito il 22 giugno del 2018).

Chi è Baby K

Claudia Judith Nahum – conosciuta come Baby K – è un’artista italiana di 35 anni. Nata a Singapore per il lavoro del padre, geofisico, la ragazza è cresciuta prima a Giacarta, poi a Londra e, infine, a Roma. Il suo primo album, “Una seria”, è uscito nel 2013 ed è stato prodotto da Sony Music, Michele Canova Iorfida e Tiziano Ferro, con cui ha duettato nel secondo singolo, “Killer”. Il terzo singolo del disco è invece “Non cambierò mai”, con il featuring di Marracash. L’anno successivo l’artista ha pubblicato “Come diventare femmina Alfa”, il suo primo libro, edito da Mondadori. Il secondo album risale invece al 2015: si tratta di “Kiss Kiss Bang Bang”, prodotto da Takagi & Ketra e uscito su etichetta Sony Music. Il disco è stato anticipato dal singolo “Roma-Bangkok”, cantato in duetto con Giusy Ferreri: un pezzo certificato nove volte disco di platino e che ha garantito all’inedita coppia il titolo di “regine dell’estate” del 2016.

Nel 2017 è invece uscito il singolo “Voglio cantare con te”, cantato con Andrés Dvicio. Altro pezzo dall’enorme successo, con le sue oltre cento milioni di visualizzazioni su YouTube. Infine, l’ultimo singolo di Baby K è “Da zero a cento”, uno dei brani più passati dalle radio nell’estate 2018.

I successi di Baby K

Sono tre, principalmente, le canzoni di maggior successo di Baby K. “Roma-Bangkok”, cantata in duetto con Giusy Ferreri, è stato il secondo singolo estratto da “Kiss Kiss Bang Bang”, secondo album della cantante, pubblicato il 19 giugno 2015. Il brano porta la firma di Federica Abbate, del duo di produttori Takagi & Ketra e del rapper Rocco Hunt. La canzone è stata cantata anche in spagnolo, in una versione eseguita insieme a Giusy Ferreri e in un’altra con Lali Esposito.

Altro pezzo molto famoso è “Voglio ballare con te”, prodotto da Takagi & Ketra e cantato in duetto con Andrés Dvicio. Infine, “Da zero a cento”, brano pubblicato il 22 giugno di quest’anno, che ha raggiunto la seconda posizione nella classifica dei singoli più venduti in Italia.