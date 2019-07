Calcutta in concerto a Genova: info e scaletta

Prosegue con successo il tour estivo di Calcutta, impegnato a presentare il suo ultimo album “Evergreen” live sui palchi all’aperto di tutta Italia. La prossima data in calendario è in programma venerdì 5 luglio al Goa Boa Festival di Genova, dove il cantautore di Latina si esibirà insieme agli altri artisti in line up: Mecna, Giovanni Truppi e Leyla El Abiri. Ecco tutte le informazioni utili per arrivare preparati allo show: orari, biglietti e la possibile scaletta seguita da Calcutta e la sua band.

Goa Boa Festival a Genova: artisti in line up il 5 luglio e info utili

Venerdì 5 luglio ci sarà la prima giornata di preview del Goa Boa: il festival genovese andrà in scena con due eventi “anteprima” da cantare a squarciagola il 5 e il 9 luglio, per poi proseguire con lo spin off “Goazilla” il 14 e il 16 luglio e arrivare al clou della ventiduesima edizione previsto dal 17 al 21 luglio. Calcutta sarà protagonista dell’evento preview in programma venerdì 5 luglio 2019, dove prima di lui canteranno sul palco anche Mecna, Giovanni Truppi e Leyla El Abiri. L’apertura delle porte e della biglietteria è fissata alle ore 18:00, mentre questa è la timetable dei live:

ore 19:00 Leyla El Abiri

ore 20:00 Giovanni Truppi

ore 21:00 Mecna

ore 22:00 Calcutta

I biglietti saranno disponibili in cassa la sera stessa dell’evento, ma sono acquistabili anche online e nei punti vendita autorizzati su circuito Ticketone e Vivaticket al prezzo di 30 euro + d.p. per l’intera giornata. Il Goa Boa Festival si terrà all’Arena del Mare, situata al termine di via Magazzini del Cotone, nel Porto Antico di Genova. L’Arena del Mare è facilmente raggiungibile in pochi minuti a piedi dal centro storico e dalle fermate delle linee di autobus e metropolitana che passano per Piazza Caricamento. Per chi arriverà in auto, all’interno dell’area del Porto Antico ci sono ampie possibilità di parcheggio, coperto e scoperto. L’accesso del pubblico all’Arena del Mare avverrà unicamente attraverso via Magazzini del Cotone, al termine della quale è situata anche la biglietteria del festival.

La possibile scaletta di Calcutta

Calcutta sarà il nome di punta della preview di Goa Boa Festival nella giornata di venerdì 5 luglio. Il cantautore di Latina è attualmente impegnato nel tour estivo di presentazione del suo ultimo album “Evergreen”, uscito il 25 maggio 2018 per Bomba Dischi e attualmente certificato disco d’oro. Recentemente, è stata pubblicata anche una nuova versione estesa del disco intitolata “Evergreen… E altre canzoni”, arricchita da varie demo, live version e dai nuovi brani “Sorriso (Milano Dateo)” e “Due punti”. Nei live di Calcutta resta comunque ampio spazio per i precedenti successi della sua fortunata carriera, tra cui l’indimenticabile singolo d’esordio “Cosa mi manchi a fare”, “Gaetano”, “Frosinone”, “Oroscopo” e tante altre canzoni da cantare a squarciagola. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dal cantautore durante i precedenti concerti estivi; i brani presentati al live di Genova potrebbero comunque subire variazioni in base alle scelte dell’artista.