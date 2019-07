Giorgia, al via il tour "Pop Heart Summer Nights 2019": tutte le date

Giorgia sta per partire con le date estive del suo tour 2019: ecco tutti i concerti in programma in questo mese

Si è da poco concluso il suo tour nei palazzetti e Giorgia è già pronta a ripartire con le date all’aperto del suo “Pop Heart Summer Nights 2019”. Nel mese di luglio la cantante si esibirà live in varie città d’Italia per presentare al pubblico il suo ultimo album di cover “Pop Heart”, un’emozionante raccolta di successi nazionali e internazionali che ci ha fatto scoprire anche il percorso da “ascoltatrice” di Giorgia. I pezzi reinterpretati nel disco, infatti, sono stati scelti e selezionati dall’artista stessa in base al suo gusto e ai suoi ascolti da fruitrice di musica.

“Pop Heart Summer Nights 2019”: tutti i concerti estivi di Giorgia

Forte del successo riscontrato durante le varie tappe del “Pop Heart tour” nei palazzetti, Giorgia continuerà a esibirsi sui palchi del nostro Paese per altre sei date estive, in calendario nel mese di luglio 2019. Le “Pop Heart Summer Nights” prenderanno il via con il concerto in programma il 2 luglio a Genova, per poi attraversare l’Italia con date a Palermo, Cervere (CN), Marostica (VI), Codroipo (UD) e Lucca. I biglietti per assistere ai sopracitati live di Giorgia sono disponibili all’acquisto su circuito Ticketone, online e in tutti i punti vendita autorizzati. Attualmente i prezzi partono da 34 euro + diritti di prevendita e arrivano fino a 90 euro + d.p. a seconda dei posti scelti e della location selezionata. Ricordiamo che, esclusa la data di Lucca, è possibile acquistare in massimo di sei biglietti per ciascun cliente. In occasione del Lucca Summer Festival, Giorgia dividerà il palco con Janelle Monáe e oltre ai biglietti “standard” sono disponibili anche i VIP Pack a 250 euro (diritti di prevendita inclusi), che includono: un biglietto per un posto a sedere negli esclusivi Sky Box, cena a buffet pre-show nell’area hospitality del backstage, free open bar per tutta la durata dello spettacolo presso la postazione dedicata in zona Sky Box, aftershow, personale e servizi igienici dedicati, oltre alla possibilità di un posto auto nelle vicinanze del luogo dell’evento (fino a esaurimento posti). Di seguito tutte le date in calendario per il “Pop Heart Summer Nights” tour di Giorgia:

2 luglio Genova, Parchi di Nervi

6 luglio Palermo, Teatro di Verdura

10 luglio Cervere (CN), Anima Festival c/o Anfiteatro dell’Anima

12 luglio Marostica (VI), Marostica Summer Festival c/o Piazza Castello

15 luglio Codroipo (UD), Villa Manin

18 luglio Lucca, Lucca Summer Festival 2019 c/o Piazza Napoleone

La possibile scaletta dei concerti

Per arrivare preparati ai concerti estivi di Giorgia, può essere utile dare un’occhiata alla scaletta seguita dalla cantante durante i precedenti live nei palazzetti del “Pop Heart tour”. Le cover contenute nell’ultimo album “Pop Heart” si mescoleranno con i brani che hanno segnato la carriera di Giorgia. Non mancheranno, quindi, i suoi più grandi successi come “Di sole e d’azzurro”, “E poi”, “Come saprei”, “Vivi davvero”, “Come neve” e tantissime altre hit. Le canzoni presentate durante i live in programma quest’estate potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista. Ecco la possibile scaletta: