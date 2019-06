Sta per iniziare il Bologna Sonic Park: ecco tutte le info sugli artisti in line-up e il programma del festival

Dal 27 giugno al 19 luglio la grande musica tornerà ad animare la storica Arena Joe Strummer – Parco Nord di Bologna, dopo cinque anni di pausa. La prima edizione di Bologna Sonic Park sta per prendere il via e sono tantissimi gli artisti in line-up, sia internazionali che italiani. Nei prossimi giorni saliranno sul palco Slipknot, Salmo, J-Ax + Articolo 31, Skunk Anansie, Weezer, Greta Van Fleet, Subsonica, Afterhours, Bring Me The Horizon e i migliori nomi della scena indipendente per le due giornate di Indimenticabile Festival. Di seguito potete trovare il programma completo, con le tutte le info sui biglietti dei rispettivi show.

Bologna Sonic Park: artisti in line-up, programma e biglietti

La prima edizione di Bologna Sonic Park si terrà negli ampi spazi dell’Arena Parco Nord, con concerti in programma dal 27 giugno al 19 luglio. Di seguito il programma completo, tutti gli artisti che si esibiranno sul palco e le informazioni per l’acquisto dei relativi biglietti (acquistabili in prevendita su circuito Ticketone, online o nei punti vendita autorizzati, o in cassa il giorno dell’evento). I prezzi riportati sono quelli attualmente segnalati sul sito Ticketone.

27 giugno 2019 Slipknot: prato 1 a 85 euro + diritti di prevendita, prato 2 a 65 euro + d.p.

28 giugno 2019 Salmo: posto unico a 30 euro + diritti di prevendita

29 giugno 2019 J-Ax + Articolo 31: posto unico a 30 euro + diritti di prevendita

5 luglio 2019 Skunk Anansie: posto unico a 35 euro + diritti di prevendita

7 luglio 2019 Weezer: posto unico a 40 euro + diritti di prevendita

9 luglio 2019 Subsonica: posto unico a 25 euro + diritti di prevendita

10 luglio 2019 Greta Van Fleet: posto unico a 40 euro + diritti di prevendita

12 luglio 2019 Indimentabile Festival - Day 1 con Gazzelle, Ex-Otago, Eugenio in via di gioia, Postino, Le Larve, Cecco e Cipo: posto unico a 28 euro + diritti di prevendita (abbonamento due giorni di festival in vendita a 41 euro + diritti di prevendita)

13 luglio 2019 Indimentabile Festival - Day 2 con Gemitaiz, Coma Cose, Ghemon, Masamasa, Ketama126, Puertonico: posto unico a 26 euro + diritti di prevendita (abbonamento due giorni di festival in vendita a 41 euro + diritti di prevendita)

18 luglio 2019 Afterhours: posto unico a 25 euro + diritti di prevendita

19 luglio 2019 Bring Me The Horizon: posto unico a 40 euro + diritti di prevendita

Bologna Sonic Park: come arrivare e info utili

Il festival si terrà presso l’Arena Parco Nord di Bologna, situata in via Romita. La location è facilmente raggiungibile in auto, percorrendo via Stalingrado, e con i mezzi pubblici: bus linea 25 direzione Gomito, si raggiungerà la fermata capolinea Parco Nord e l’area concerti sarà raggiungibile in soli due minuti a piedi. Per chi arriverà a Bologna da altre città, ricordiamo che Flixbus è partner di Bologna Sonic Park e sul sito del festival è riscattabile un codice sconto del 10%. L’intera manifestazione punta alla sostenibilità, cercando di essere un evento a ridotto impatto ambientale. Al Bologna Sonic Park saranno eliminate le plastiche monouso e verrà introdotto l’impiego del bicchiere riutilizzabile al costo di 2 euro. L’impegno del festival sarà quello di garantire acqua gratuita per tutti, oltre a un efficiente servizio di ricambio, deposito e lavaggio dei bicchieri, il tutto senza dover fare code.