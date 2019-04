Subsonica: annunciata una nuova data estiva al Bologna Sonic Park

Tra le date in programma per “8 tour estate 2019” si aggiunge un’importante tappa: i Subsonica saranno in concerto all’Arena Parco Nord di Bologna il prossimo 9 luglio, in occasione del Bologna Sonic Park. Il festival, alla sua prima edizione, riaccenderà i riflettori sulla storica venue bolognese dopo alcuni anni di chiusura. Protagonista delle estati in città, il Parco Nord ha accolto i live di tantissimi artisti di fama mondiale.

Subsonica a Bologna: info sul concerto e biglietti

Dopo esser tornati a far ballare ed emozionare il pubblico con i live della tournée invernale, i Subsonica hanno annunciato le date estive dell’8 tour. La band torinese inaugurerà la bella stagione il 28 giugno 2019 sul palco del Rookazoo Music Festival di Verona, per poi far tappa in alcune delle location più suggestive del nostro Paese. Ai live già precedentemente annunciati si è aggiunto il concerto al Bologna Sonic Park: l’appuntamento è per martedì 9 luglio all’Arena Parco Nord di Bologna. I biglietti saranno in vendita online su circuito Ticketone dalle ore 15:00 di giovedì 28 marzo, mentre per l’acquisto nei punti vendita autorizzati bisognerà aspettare le ore 10:00 di sabato 30 marzo. Il prezzo è di 25 euro + diritti di prevendita (ed eventuali commissioni di servizio aggiuntive), posto unico in piedi.

Le altre date del tour estivo

“8 tour estate 2019”: è questo il nome della tournée estiva dei Subsonica, che continueranno a presentare al pubblico il loro nuovo album “8”. Il disco, pubblicato lo scorso 12 ottobre 2018, è arrivato a quattro anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio “Una nave in una foresta”. Dopo aver dato spazio ai rispettivi progetti solisti, i Subsonica sono tornati insieme per una nuova avventura da cantare e ballare. Il ritorno in scena è partito sui palchi delle maggiori città europee con “European reBoot 2018”, il tour oltreconfine tenutosi lo scorso dicembre. Dopodiché, a febbraio 2019, è stata la volta dei concerti nei palazzetti italiani, ed ora non resta che prepararsi all’arrivo dell’estate e dei suoi festival all’aperto. I Subsonica porteranno in scena le nuove canzoni contenute in “8”, sicuramente affiancate dai grandi successi che hanno segnato la loro lunga carriera. Di seguito trovate tutte le date in programma per l’estate 2019, i cui biglietti sono acquistabili su circuito Ticketone (online e nei punti vendita autorizzati). Ecco tutte le tappe dell’8 tour estate: