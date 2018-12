Subsonica, il tour parte nel 2019: le date dei concerti

I Subsonica stanno per tornare live: il tour arriverà in Italia a partire da febbraio 2019. Con i concerti nei palazzetti la band torinese presenterà al pubblico il nuovo album “8”, uscito lo scorso 12 ottobre, anticipato dai singoli “Bottiglie rotte” e “Punto critico”. Dal 9 novembre 2018 è in rotazione radiofonica il terzo brano estratto, “Respirare”.

Tutte le date dei concerti in Italia

Per la presentazione live di “8”, i Subsonica hanno deciso di partire dall’Europa: “European reBoot 2018” è il nome della tournée che porterà la band sui palchi delle maggiori città europee nel mese di dicembre. Per i concerti in Italia si dovrà aspettare febbraio 2019, mese in cui partirà il tour nei palazzetti. I Subsonica porteranno in scena le nuove canzoni contenute in “8”, affiancate dai grandi successi che hanno segnato la loro lunga carriera. I biglietti sono acquistabili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano da 30 euro + diritti di prevendita a 45 euro + d.p. a seconda del posto selezionato. Di seguito il calendario completo delle date italiane, aggiornato ad ora:

9 febbraio Ancona, Palaprometeo

11 febbraio Casalecchio di Reno (Bologna), Unipol Arena

12 febbraio Padova, Kioene Arena

14 febbraio Torino, PalaAlpitour

15 febbraio Torino, PalaAlpitour

16 febbraio Genova, RDS Stadium

18 febbraio Assago (Milano), Mediolanum Forum

19 febbraio Assago (Milano), Mediolanum Forum

21 febbraio Roma, Palalottomatica

23 febbraio Firenze, Nelson Mandela Forum

Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo album “8”

Dopo aver dato spazio ai progetti solisti, tra cui “Il codice della bellezza” di Samuel, i Subsonica sono tornati insieme per un nuovo album: “8”. Il disco è arrivato a quattro anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio “Una nave in una foresta”, parlando del titolo la band ha dichiarato che «la magia del numero 8 esprime il mistero di un tempo che talvolta gira su se stesso. Basta farsi trovare pronti». Ad anticiparne la pubblicazione, sono stati condivisi i singoli “Bottiglie rotte” e “Punto critico”. Per scrivere “Bottiglie rotte” i Subsonica hanno preso ispirazione dalla celebre frase di preso di Andy Warhol “nel futuro tutti avranno diritto a 15 minuti di celebrità”, mentre “Punto critico” è un brano che cerca di guardare negli occhi un presente che pone davanti a scelte cruciali, purtroppo ancora fuori portata rispetto alla sensibilità del nostro tempo. Lo scorso 9 novembre è stato lanciato “Respirare”, il terzo estratto da “8”: un invito ad abbandonarsi al flusso del tempo e alla natura, lasciando da parte l’ansia tipica dell’epoca contemporanea. Nel nuovo album è presente un unico featuring, quello col rapper-cantautore torinese Willie Peyote nel brano “L’incubo”, queste le parole di Samuel: «abbiamo voluto ospitare questo artista che è estremamente attuale, nonché nostro vicino di casa, perché Willie è testimone di una rinata vitalità musicale torinese, molto apprezzata ovunque» e ancora «ci sentiamo molto più vicini alle realtà indipendenti di oggi rispetto a qualche anno fa. Ma non sono nostalgico, se non di quegli spazi culturali che erano centrali per artisti come noi, dove si usciva per andare ad ascoltare e non solo per bere».