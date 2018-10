Nasce il festival Bologna Sonic Park 2019, Slipknot primo headliner

Saranno gli Slipknot i primi headliner annunciati per la prima edizione di “Bologna Sonic Park”, il festival che il 27 giugno prossimo porterà il grande metal all’Arena Parco Nord. Un ritorno alla grande musica per una delle location storiche della musica all’aperto italiana, che ormai da cinque anni non ospitava più grandi eventi come questo. In via Stalingrado, infatti, la prossima estate arriveranno gli Slipknot per l’unica data italiana del loro tour europeo. Con loro altri grandi nomi della scena metal italiana e mondiale: Amon Amarth, Testament, Trivium, Lacuna Coil, Eluveitie ed altri che si aggiungeranno nei prossimi mesi. I biglietti sono in vendita già da questa mattina sul circuito Ticketone, divise in due fasce di prezzo: una da 74,75 euro ed una da 97,75 euro. Inizio dei concerti prevista per le 13.30. Per ora, quella del 27 giugno sarà solo una delle date previste per la manifestazione, che dovrebbe invece snodarsi lungo tutta l’estate con diversi appuntamenti dedicati a vari generi musicali.

Il ritorno dell’Arena Parco Nord

Una lieta notizia per la musica live italiana quella della riapertura dell’Arena Parco Nord, che dopo essere diventata una venue storica di festival e concerti vari, aveva visto chiudere i proprio cancelli nell’estate 2014, quando qui arrivò con contratto triennale Rock in Idro. L’evento, però, se ne andò dopo una sola edizione per problemi alle infrastrutture ed il loro mancato riammodernamento. Da allora cambiò il gestore del parco, che oggi e fino al 2020 è Publieventi, mentre la zona dell’arena concerti venne abbandonata perdendo un palco storico per il rock nostrano. Ma il 2019, grazie all’organizzazione di Vertigo e Reverse Agency, le stesse che la scorsa estate diedero vita a una simile esperienza al parco del Nichelino a Stupinigi, nel torinese, le chitarre torneranno a rockeggiare al Parco Nord.

La metal band mascherata torna in pista

Non c’è ancora una data né molto altro, ma è già certo che gli Slipknot torneranno nel 2019 con un nuovo album, che farà seguito a “5: The Gray Chapter” del 2014. A confermarlo è stato lo stesso frontman della band Corey Taylor parlando qualche giorno fa all’emittente Resurrection Fest Tv: «Al momento, il piano è di entrare in studio a inizio del prossimo anno, nei primi due mesi. Poi un paio di mesi di produzione, nuove maschere, nuovi costumi, nuovo tutto quanto. Speriamo di iniziare il tour in estate, quando uscirà il nuovo album. Al momento abbiamo registrato le demo di venti nuovi pezzi e sono veramente, veramente buoni. Si tratta solo di capire quali sono i migliori, poi di prenderli e fare l’album». Certa, invece, è la lista dei festival cui parteciperanno la prossima estate, anche se non tutte le date sono state definite. E quella al Bologna Sonic Park sarà l’unica data nel nostro Paese. Questo il calendario completo: