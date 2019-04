Afterhours: unico concerto del 2019 al Bologna Sonic Park

Gli Afterhours torneranno ad esibirsi dal vivo per un’imperdibile data, l’unica in programma per il 2019. La band capitanata da Manuel Agnelli salirà sul palco del Bologna Sonic Park il prossimo 18 luglio, un concerto evento nella cornice dell’Arena Parco Nord. Di seguito troverete tutte le info utili per arrivare preparati a questo ritorno live.

Afterhours a Bologna: info e biglietti

Già lo scorso anno gli Afterhours si sono esibiti in una sola data evento tenutasi il 10 aprile 2018 al Mediolanum Forum di Assago (Milano): tre ore di concerto a chiusura dei festeggiamenti del trentennale di fondazione della band. Anche nel 2019 gli Afterhours hanno scelto di esibirsi per un’unica data esclusiva, in programma giovedì 18 luglio all’Arena Parco Nord di Bologna, in occasione del festival Bologna Sonic Park. I biglietti per assistere al concerto saranno disponibili in prevendita online su circuito Ticketone dalle ore 10:00 di venerdì 29 marzo, mentre per l’acquisto nei punti vendita autorizzati bisognerà aspettare le ore 10:00 di sabato 30 marzo. Il prezzo è di 25 euro + diritti di prevendita (ed eventuali commissioni di servizio aggiuntive), posto unico in piedi. Presumibilmente, la band di Manuel Agnelli porterà in scena i più grandi successi che ne hanno segnato la lunga e prolifica carriera.

Gli ultimi progetti della band e di Manuel Agnelli

Sono passati tre anni dalla pubblicazione di “Folfiri o Folfox”, l’ultimo album in studio degli Afterhours. Da allora la band ha celebrato il trentennale della formazione (avvenuta nel 1987) con il disco raccolta “Foto di pura gioia” (2017), contenente anche una nuova versione del brano “Bianca”, in featuring con Carmen Consoli. Per concludere nel migliore dei modi i festeggiamenti si è poi tenuto un concerto evento al Mediolanum Forum di Assago (Milano), il 10 aprile 2018. Si è trattato dell’unica data live in programma per lo scorso anno, durante la quale gli Afterhours hanno alternato sul palco tre differenti formazioni: quella attuale, quella dei tempi di “Hai paura del buio?” e una formazione degli anni ’80 e ’90, ospitando ex membri storici della band. Il concerto, durato ben tre ore, è stato registrato e filmato: il 20 gennaio 2019 è uscito il relativo album live “Noi siamo Afterhours”, contenente un doppio CD e un DVD col docufilm sulla carriera del gruppo. Nel frattempo Manuel Agnelli ha continuato a ricoprire il ruolo di giudice a X Factor Italia fino all’edizione 2018 del talent e dato vita a vari progetti, tra cui l’apertura di “Germi” (nuovo spazio milanese, luogo d’incontro, aggregazione e contaminazione culturale inaugurato a marzo 2019). Attualmente il frontman degli Afterhours sta per partire in tour nei teatri insieme a Rodrigo D’Erasmo per lo spettacolo “An evening with Manuel Agnelli”, tra letture, performance e storytelling per raccontare al pubblico il contesto in cui sono nate le sue canzoni. Il primo appuntamento è per il 30 marzo ad Assisi, dopodiché lo show farà tappa in tutta Italia nel corso del mese di aprile. Moltissime date hanno già registrato il sold out, i biglietti per i restanti spettacoli sono acquistabili su circuito Ticketone.