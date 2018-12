“An Evening With Manuel Agnelli”: è questo il nome del nuovo progetto dal vivo del frontman degli Afterhours. Archiviata da poco e definitivamente l’esperienza come giudice di X Factor, Manuel Agnelli si prende quindi una pausa di qualche dal suo gruppo e annuncia un tour completamente in solitaria nei teatri delle principali città italiane. Il tour è in programma per la primavera del prossimo anno.

Il tour “An Evening With Manuel Agnelli”

Sul palco ad accompagnare Manuel Agnelli non saranno quindi gli altri membri degli Afterhours, bensì il violinista, nonché polistrumentista, Rodrigo D’Erasmo. Insieme a lui, il cantante riproporrà alcuni pezzi della sua band, ovviamente tutti riarrangiati in una chiave più intima e adatta ai teatri, e delle cover. Elemento centrale della tournée, insieme naturalmente alla musica, potrebbe essere anche lo storytelling, con le canzoni che potrebbero essere raccontate sul palco dal loro stesso autore. Il tutto, quindi, per contribuire a creare una dimensione ancora più intima. Il tour prenderà il via il 30 marzo 2019 dal Teatro Lyrick di Assisi per terminare il 19 aprile al Teatro della Tosse di Genova.

Le date di “An Evening With Manuel Agnelli”:

30 marzo 2019 Assisi, Teatro Lyrick

2 aprile 2019 Firenze, Obihall

3 aprile 2019 Mestre (VE), Teatro Toniolo

5 aprile 2019 Pescara, Teatro Massimo – Sala 1

8 aprile 2019 Catania, Teatro Metropolitan

9 aprile 2019 Palermo, Teatro Golden

11 aprile 2019 Senigallia, Teatro La Fenice

12 aprile 2019 Bologna, Auditorium Teatro Manzoni

14 e 15 aprile 2019 Milano, Teatro Dal Verme

16 aprile 2019 Torino, Teatro Colosseo

18 aprile 2019 Roma, Auditorium Parco della Musica

19 aprile 2019 Genova, Teatro della Tosse

Tutti i biglietti di “An Evening With Manuel Agnelli” sono già in vendita sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati, con l’eccezione del secondo show a Milano, in programma il 15 aprile 2019 al Teatro Dal Verme.

Manuel Agnelli e gli Afterhours

«Dopo anni di televisione e grossi eventi con gli Afterhours, come quello di qualche tempo fa al Mediolanum Forum, poco fuori Milano, avevo bisogno di un progetto in totale libertà e con il quale suonare solo per il gusto di farlo, con leggerezza» ha dichiarato Agnelli all’Ansa, spiegando il perché di questo nuovo tour. «Negli ultimi tre anni sono stato impegnato con progetti stimolanti, ma allo stesso tempo totalizzanti». Gli Afterhours sono quindi forse al capolinea? Assolutamente no. E ad assicurarlo è lo stesso cantante, il quale ha dichiarato che la band si è semplicemente presa una pausa di alcuni mesi e che questo tour da solista – che potrebbe essere il primo di un progetto più lungo ma anche semplicemente un evento unico – servirà soltanto a far “riprendere fiato” alla band, pronta poi a tornare, probabilmente con un nuovo album e tanti nuovi concerti insieme.

Una nuova mossa inedita, quindi, di Manuel Agnelli, che ha appena festeggiato il terzo posto a X Factor, grazie alla giovanissima Luna Melis, classificatasi alle spalle del vincitore Anastasio e di Naomi, seconda classificata.