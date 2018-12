Afterhours: arriva il docufilm dell'ultimo concerto a Milano

Gli Afterhors stanno per tornare con “Noi siamo Afterhours”, una pellicola che ripercorrerà i 30 anni di carriera artistica della band partendo dal concerto sold out al Forum di Assago tenutosi lo scorso 10 aprile. L’anteprima del docufilm sarà trasmessa il prossimo 23 ottobre, in occasione della Festa del Cinema di Roma. I biglietti saranno disponibili in prevendita su TicketOne a partire dal 12 ottobre.

“Noi siamo Afterhours” per raccontare 30 anni di successi

“Noi siamo Afterhours” arriva a sei mesi di distanza da quell’indimenticabile 10 aprile, quando la band capitanata da Manuel Agnelli si è esibita in un concerto sold out al Forum di Assago per celebrare i 30 anni di carriera musicale e artistica. Il docufilm prende spunto da questo evento eccezionale per raccontare i tre decenni di storia degli Afterhours, alternando riprese del concerto a immagini del passato. La narrazione è affidata alla voce di Manuel Agnelli, che accompagna il pubblico nel percorso intimo e artistico che ha portato il gruppo a diventare una delle band più importanti nel panorama del rock italiano. Questo è il messaggio che gli Afterhours hanno voluto lasciare sui social a proposito della nuova pellicola: «”Noi siamo Afterhours" è qualcosa di più di un documentario sulla notte di Assago, sulle emozioni di chi era lì, tra 12.000 altre persone, e su chi era sul palco, davanti a un Forum di Assago soldout. "Noi siamo Afterhours" è un modo per ripercorrere 30 anni di musica, dagli esordi in inglese alle tournée internazionali fino a oggi, con un linguaggio intimo. Lo abbiamo realizzato in questi mesi, affiancati da un regista come Giorgio Testi, capace di trasferire questa urgenza in immagini. Oggi siamo davvero lieti di annunciare che "Noi siamo Afterhours" sarà presentato in anteprima assoluta alla Festa del Cinema di Roma​, il prossimo 23 ottobre. Il film farà parte di un progetto più ampio al quale stiamo lavorando in collaborazione con Universal Music Italia. Vi aspettiamo a Roma!» Le prevendite per l’anteprima del film saranno disponibili su TicketOne a partire dalle 9:00 del 12 ottobre. Con molta probabilità, subito dopo la presentazione alla manifestazione romana, la pellicola potrebbe arrivare anche sul grande schermo dei cinema d’Italia.

La regia di Giorgio Testi

La regia di “Noi siamo Afterhours” è stata affidata a Giorgio Testi, che con la band aveva già realizzato la pellicola “Hai paura del buio? Il film” e che con loro sta portando avanti un progetto discografico più ampio di cui il nuovo docufilm fa parte. Testi è un regista molto ambito a livello nazionale e non, tanto che nella sua carriera artistica può vantare molte collaborazioni con band e cantanti di rilievo internazionale come i Rolling Stones, Amy Winehouse, Adele, Elton John o gli Oasis. Il lavoro con i Blur “No distance left to run/Live at Hyde Park”, gli è valso persino una nomination ai Grammys.