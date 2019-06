Levante e Carmen Consoli: fuori il 28 giugno il singolo "Lo stretto necessario"

In attesa di assistere al tour estivo che la porterà in giro nelle arene storiche italiane, Levante continua a centellinare informazioni sul prossimo album, “Magmamemoria”, in arrivo il 4 ottobre. Dopo il singolo “Andrà tutto bene”, la cantante siciliana ma torinese d’adozione regala un altro annuncio importante attraverso i social: è in uscita un nuovo singolo con Carmen Consoli, fuori il 28 giugno, dal titolo “Lo stretto necessario”.

Un duetto con Carmen Consoli: un sogno che si avvera

«Chiudi gli occhi e immaginami piccola dentro a una stanza, con il dito indice sul tasto rec della radio in attesa che passi la tua voce, Carmen. Immaginami sui diari di scuola, mentre riscrivo i testi delle tue canzoni. Immaginami su un treno che mi porta via da casa mentre mi ricostruisco la vita ascoltando Blu Notte. Immaginami in autogestione, mentre canto Amore di Plastica. Immaginami a chiederti una foto dopo un tuo live mentre mi tremano le gambe come, giuro, non mi sono mai tremate in vita mia». Con queste parole Levante (all’anagrafe Claudia Lagona) descrive lo stato d’animo nell’ammettere di aver realizzato un sogno, qualcosa che riteneva impossibile: cantare insieme a Carmen Consoli, una delle artiste a cui da sempre dice di essersi ispirata e a cui sente di essere affine, avvantaggiata anche da un background culturale comune, essendo entrambe di origini catanesi.

Lo stretto necessario

Sul nuovo singolo, in uscita il 28 giugno, non sappiamo ancora molto. Nello stesso post, Levante dice di averlo scritto insieme a Dimartino e Colapesce e di aver raccontato insieme a loro «la terra più bella», la Sicilia. Levante è stata spesso paragonata a Carmen Consoli, per lo stile, per l’atteggiamento e per la capacità di giocare con le parole e con testi impegnati. I fan delle due cantautrici aspettavano da tempo una collaborazione tra le due artiste e ora non bisogna più attendere. “Lo stretto necessario” sarà uno dei brani contenuti nel quarto album di inediti di Levante, “Magmamemoria”, in uscita in autunno.

Il tour estivo di Levante

In attesa di ascoltare le nuove canzoni, i fan di Levante potranno assistere a uno dei live che la cantautrice ha in programma per quest’estate. Il tour toccherà alcune delle più belle arene storiche italiane, a partire dal 10 luglio da Fiesole. Su TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati sono ancora disponibili in prevendita i biglietti, con un prezzo che parte da 25 euro. Inoltre, Levante ha già annunciato anche un concerto per l’autunno, il 23 novembre al Mediolanum Forum di Assago.

Ecco tutte le date della leg estiva finora confermate: