Levante annuncia il nuovo album: la data di uscita di "Magmamemoria"

Levante è pronta a tornare in scena dopo una lungo periodo di composizione e altri progetti: di recente, tra i suoi post social sono arrivati una serie di indizi che hanno acceso le speranze. Il 20 giugno 2019 è arrivata anche la data di uscita della nuova release, “Magmamemoria”.

Magmamemoria, il nuovo album di Levante

Il 20 giugno 2019 Levante ha pubblicato un post su Instagram dove ha annunciato la data di uscita del suo nuovo lavoro discografico. L’artista presenta il suo progetto con queste parole: «”MAGMAMEMORIA è il nome che ho saputo dare alla mia nostalgia. È il ricordo che brucia. Quanto di ciò che è trascorso diviene MAGMAMEMORIA che, sebbene frutto del passato, si sviluppa nel presente e trova compimento nel futuro. MAGMAMEMORIA è nel per sempre per chi ha radici e non esiste per chi riesce a tagliare ogni contatto con lei. Ma Ieri è sempre attuale, e ogni individuo ne ha bisogno. La memoria è eterna. Sopravvive all’uomo.” Queste sono pe mie parole prima che MAGMAMEMORIA nascesse. L’avevo scritto tutto, ma non lo avevo inciso. Oggi, che lo ascolto giorno e notte e non vedo l’ora che arrivi il 4 ottobre perché possiate ascoltarlo anche voi, mi dico che questo disco è molto di più di quelle parole, di quell’analisi che avevo fatto. MAGMAMEMORIA è la musica splendida che anche il dolore sa farmi sentire, le parole che non ho saputo dire, i nomi e i luoghi. Non ho risparmiato nessuno, nemmeno questa volta. Non mi risparmio mai. Ecco il tuo nome, ti chiamerai MAGMAMEMORIA».

In precedenza, la cantautrice aveva presentato così il suo progetto: «In questo disco ci sono tutte le parole che avrei voluto dire nell’ultimo periodo. Ho scritto la verità, nient’altro che la verità, lo giuro. Come sempre. Non è stato facile per me, arrivare fino a qui credevo non fosse possibile ma oggi metto un punto al mio ultimo lavoro, nonostante le continue prove di forza e coraggio. A volte non siamo in grado di lottare e comunque le cose vanno come e dove devono andare. Un lavoro bellissimo, questo volevo. Una musica che fosse bellissima per me. Lo è. Sempre accanto». “Magmamemoria”, quarto disco studio di Levante, arriverà il 4 ottobre 2019 per l’etichetta Warner Music Italia, con la quale l’artista ha di recente firmato un contratto. Questo cambio di rotta conclude il rapporto con la Carosello Records, casa discografica che aveva pubblicato gli ultimi due album di Levante: “Nel caos di stanze stupefacenti” (2017) e “Abbi cura di te” (2015).

I recenti progetti di Levante

Nei due anni d’assenza dalle classifiche italiane, Levante si è lanciata in una serie di progetti che l’hanno resa una delle personalità più stimate della musica. Dopo aver partecipato, in qualità di giudice, all’undicesima edizione di X Factor, ha collaborato nel 2018 con Diplo dei Major Lazer e con l’artista danese MØ per il singolo “Stay Open”. Inoltre, ha di recente pubblicato due libri: “Se non ti vedo non esisti” e “Questa è l’ultima volta che ti dimentico”.