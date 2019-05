Levante annuncia concerto a Milano: la data del Mediolanum Forum

In attesa dell’uscita del nuovo album “Magmamemoria”, ancora senza data ufficiale, Levante ha annunciato sui social il suo primo concerto al Mediolanum Forum di Milano. Si tratta di una novità assoluta per la cantautrice che si esibirà il 23 novembre nel capoluogo lombardo. I biglietti sono già in vendita e per l’occasione Levante ha pubblicato un lungo messaggio per esprimere tutta la sua gioia: «È arrivato il momento di unire tutti i puntini. Si fa così, per diventare grandi si fa così. È la vita. Ti guardi indietro e magari il disegno è un quadro astratto incomprensibile oppure la linea più lunga, costante, tormentata che le tue mani abbiano saputo tracciare». Con queste parole l’artista ha iniziato il suo messaggio, una sorta di anticipazione di ciò che avverrà nei prossimi mesi dopo l’uscita del singolo “Andrà tutto bene”. Il brano racconta dei problemi di un uomo nel dover affrontare le difficoltà della vita: da quelle personali, individuali, a quelle “universali”, in grado di riguardare chiunque. La canzone è attualmente in rotazione radiofonica e disponibile nei principali siti di streaming.

La gioia e l'attesa per il Mediolanum Forum

«Mi guardo indietro e la vedo quella linea, tremolante e decisa, cancellata, spezzata e ripresa. La mia linea non è una linea di confine, è una rotta da seguire… è la vita da esplorare. Per questo tratto di terra, tracciare il selciato non sarà semplice, avrò bisogno di tutte le vostre mani, avrò bisogno di tutti voi, perché mi scoppia il cuore e mi tremano le gambe. Il 23 Novembre del 2019, questa linea arriverà sul palco del Forum di Assago. Portate le vostre mani e reggetemi la schiena». Una forte emozione, la richiesta di supporto ai suoi fan che l’hanno sempre accompagnata lungo il percorso e anche tanta voglia di cantare. Levante sta per lanciare il suo primo album prodotto dalla Warner a due anni di distanza dal precedente “Nel caos di stanze stupefacenti”, pubblicato nel 2017. “Magmamemoria” sarà il quarto della cantante siciliana. Una fase decisiva per la sua carriera e che vedrà il suo culmine proprio con il concerto al Mediolanum Forum di Milan. Non sarà l’unico appuntamento live di Levante che già da qualche settimana aveva annunciato una leg estiva.

Il tour estivo

In vista dell’uscita del nuovo album, la cantautrice sarà in tour a partire dal 10 luglio. Sono nove finora i concerti previsti per quest’estate e che la vedranno impegnata per tre mesi. Queste tutte le date in programma:

10 luglio @ Fiesole (FI) – Teatro Romano

11 luglio @ Cervere (CN) – Anfiteatro dell’Anima

19 luglio @ Ostia Antica (RM) – Teatro Romano

20 luglio @ Caserta – Belvedere Reale

6 agosto @ Lecce – Cattedrale

9 agosto @ Reggio Calabria – Castello Aragonese

18 agosto @ Riola Sardo (OR) – Parco dei Suoni

22 agosto @ Macerata – Sferisterio

3 settembre @ Verona – Teatro Romano

I biglietti per la tournée sono disponibili su ticketone.it e non è escluso che nel corso della scaletta Levante possa far ascoltare nuove canzoni estratte dal suo prossimo disco. In merito al nuovo progetto ha dichiarato: «In questo disco ci sono tutte le parole che avrei voluto dire nell’ultimo periodo. Ho scritto la verità, nient’altro che la verità, lo giuro».