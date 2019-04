Levante: il nuovo album è “Magmamemoria”

Si intitola “Magmamemoria” il prossimo album di inediti di Levante: ad annunciarlo è stata la stessa cantante di origini siciliane, ma piemontese di adozione. Il disco è stato anticipato dal singolo “Andrà tutto bene”, uscito la mezzanotte del 5 aprile. È questa la sola canzone dell’album che finora è stata stata svelata della tracklist.

“Magmamemoria”, il nuovo album di inediti di Levante

Ad annunciare la pubblicazione del prossimo disco di Levante è stata la stessa cantautrice. «Magmamemoria è il nome che ho saputo dare alla mia nostalgia. È il ricordo che brucia» ha scritto l’artista sulle sue pagine social, indirizzandosi ai suoi fan. «Quanto di ciò che è trascorso diviene “magmamemoria” che, sebbene frutto del passato, si sviluppa nel presente e trova compimento nel futuro. “Magmamemoria” è nel per sempre per chi ha radici e non esiste per chi riesce a tagliare ogni contatto con ieri. Ma Ieri è sempre attuale, e ogni individuo ne ha bisogno. La memoria è eterna. Sopravvive all’uomo». Per ora del disco non si conosce ancora nulla, se non il suo titolo. Quanto alla data di uscita dell’album, questa non è ancora stata svelata, ma si sa solo che il disco sarà pubblicato in autunno. Il nuovo disco arriverà a due anni di distanza dal precedente “Nel caos di stanze stupefacenti”, pubblicato nel 2017. L’album è il quarto della cantante siciliana.

“Andrà tutto bene”: il nuovo singolo di Levante

“Andrà tutto bene” è il singolo di lancio di “Magmamemoria”. Il brano racconta dei problemi di un uomo nel dover affrontare le difficoltà della vita: da quelle personali, individuali, a quelle “universali”, in grado di riguardare chiunque. La canzone è attualmente in rotazione radiofonica e disponibile nei principali siti di streaming. Presto la canzone sarà inoltre accompagnata dalla pubblicazione di un videoclip. Questo sarà il nuovo singolo della cantante a distanza di un anno dalla pubblicazione di “1996 La stagione del rumore”, il quarto e ultimo estratto da “Nel caos di stanze stupefacenti”.

Il nuovo tour di Levante

Il nuovo brano sarà sicuramente la canzone centrale della scaletta del nuovo tour estivo di Levante, al via il 10 luglio dal teatro Romano di Fiesole, in provincia di Firenze. La tournée terminerà il 3 settembre al teatro Romano di Verona. Non è escluso che nel corso della scaletta Levante farà ascoltare delle nuove canzoni estratte dal suo prossimo disco. I biglietti per i concerti sono disponibili sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati a partire da 25 euro. I concerti del prossimo tour estivo di Levante: