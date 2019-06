Salmo potrebbe essere pronto a lanciare il nuovo album

Salmo pubblica un enigmatico post sui social e manda in scompiglio i fan: il rapper potrebbe infatti avere in serbo un nuovo album

Solo un post su Instagram a sorpresa con scritto: “Nuovo Album”. Questo piccolo elemento è bastato a gettare nel caos gli accaniti fan di Salmo, che con una tempesta di quasi 20 mila commenti hanno invaso la piattaforma nella speranza di carpire più informazioni.

Dopo “Playlist”, nuovo album per Salmo?

Il profeta del rap è reduce dal suo quinto album studio, “Playlist”, pubblicato il 9 novembre 2018 per la Sony Music. La release, triplo disco di Platino per aver superato le 150 mila unità di vendita, è stata pubblicizzata anche su una nota piattaforma a luci rosse e ha ricevuto le ovazioni della critica. Pensiamo che tutte le canzoni della tracklist sono state insignite di almeno un disco d’Oro, con i due singoli di testa a brillare: “90MIN”, triplo Platino, e “Il cielo nella stanza feat. Nstasia”, anch’esso tre volte Platino. “Playlist” si è inoltre portato a casa il maggior numero di stream in 24 ore su Spotify, a cui ha fatto seguito anche un record settimanale, collocandosi con ben 8 brani nella classifica globale della piattaforma di streaming.

Se quanto diffuso con un post Instagram dovesse essere vero, i fan stanno per ricevere un nuovo album a brevissima distanza dal successo precedente. Al momento Salmo non ha commentato in alcun modo la faccenda e, stando alle più recenti interviste, il rapper aveva perfino lasciato intendere di volersi prendere una pausa dal mondo della musica. In attesa di ulteriori chiarimenti, i fan possono comunque seguirlo nel corso delle moltissime date del suo “Playlist Summer Tour”.

Salmo: le date del “Playlist Summer Tour” 2019

Dopo il debutto estivo dell’8 giugno presso il Core Festival di Treviso, Salmo si prepara a incendiare la stagione calda con una serie di date in giro per l’Italia. Di seguito, l’elenco completo degli eventi annunciati fino a questo momento: