Modà, il nuovo singolo "Quel sorriso in volto" in arrivo

Il primo brano estratto dal nuovo album s’intitola “Quel sorriso in volto”: a dare l’annuncio della lieta release è stato lo stesso Kekko Silvestre, condividendo con entusiasmo un messaggio social sulla pagina dei Modà.

Quel sorriso in volto, nuovo singolo dei Modà

S’intitola “Quel sorriso in volto” il nuovo inedito, primo estratto dal nuovo album dei Modà in uscita in autunno, che potrebbe intitolarsi “Testa o Croce”. Il brano verrà messo in streaming e digital download a partire dal prossimo 21 giugno. A confermarlo è la pagina social del Modà: «Romantici il 21 giugno si avvicina! Noi qui non stiamo più nella pelle, il nuovo singolo è pronto e non vediamo l’ora che diventi vostro. Per addolcire l’attesa, ecco a voi la copertina di “Quel sorriso in volto”». E nemmeno la data di uscita del singolo è stata una scelta casuale: «Il primo giorno d’estate, ci sembrava romantico – ha spiegato il frontman dei Modà – Si chiama “Quel sorriso in volto”. D’estate ci sono un sacco di tormentoni e noi per uscire da questo giro abbiamo fatto questa canzone. Sarà molto romantica, ma non so se in stile Modà». L’album sarà prodotto dall’etichetta Warner Music Italia. L’annuncio del ritorno dei Modà è stato ufficialmente confermato sui social il 2 maggio, quando la band ha confermato la sua presenza ai Seat Music Awards 2019: «Ciao romantici, il 4 giugno torneremo sul palco e lo faremo all’Arena di Verona per i Music Awards. Il nostro percorso musicale riprenderà da dove si era interrotto. Inutile dirvi che siamo felicissimi ed emozionati, e non vediamo l’ora di potervi annunciare nuove e bellissime notizie, proprio da quel palco. Siete belli». E poi ancora: «Mi è capitata tra le mani la copertina che TV Sorrisi e Canzoni ci dedicò prima del nostro ritorno nel 2015. Notavo i grattacieli newyorkesi sullo sfondo, meravigliosi… Nel prossimo progetto lo scenario sarà tutto l’opposto, non fatemi dire altro: vorrei svelare tutto ma non si può! Devo ancora riprendermi dalla notizia degli Awards, sono davvero felice di avere una data tra le mani… Per quanto possa sembrarvi scontato il nostro ritorno, non avete idea di quanto sia stato faticoso. Ma ora si guarda solo avanti!»

Modà: arriva il Palasport 2019 Tour

Dall’8 giugno sono aperte le prevendite per il tour dei Modà nei Palasport italiani. Di seguito le date fino a questo momento annunciate e che lo stesso Kekko Silvestre ha definito come “i 6 concerti di anteprima del tour”, messaggio che fa sperare ce ne potranno essere molte altre ancora:

2 dicembre, Bologna @ Unipol Arena

4 dicembre, Assago (MI) @ Mediolanum Forum

7 dicembre, Brescia @ Brixia Forum

8 dicembre, Torino @ Pala Alpitour

11 dicembre, Firenze @ Mandela Forum

14 dicembre, Roma @ Palazzo dello Sport

I biglietti per le date del tour dei Modà sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne. L’ingresso parte da una cifra iniziale di 35 euro per alcune fasce di prezzo, a salire. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 4 biglietti per singolo account creato sul sito.