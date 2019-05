Kekko dei Modà pubblica su Facebook un post sul ritorno della band

Il ritorno dei Modà era già stato annunciato dallo stesso Kekko Silvestre in occasione di un’intervista televisiva in cui il cantante aveva precisato che la band non si è mai sciolta, e che presto arriverà un nuovo album. Su Facebook, l’annuncio è davvero ufficiale

Il ritorno dei Modà: l’annuncio social

Si può solo immaginare la sorpresa dei 2 milioni e 466 mila fan della pagina Facebook dei Modà che il 2 maggio si sono ritrovati davanti al post di Kekko Silvestre, trionfante, che confermava la presenza della band ai Music Awards 2019. Il cantante scrive: «Ciao romantici, il 4 giugno torneremo sul palco e lo faremo all’Arena di Verona per i Music Awards. Il nostro percorso musicale riprenderà da dove si era interrotto. Inutile dirvi che siamo felicissimi ed emozionati, e non vediamo l’ora di potervi annunciare nuove e bellissime notizie, proprio da quel palco. Siete belli». Tra gli hashtag, impossibile non menzionare #testaocroce, #testaocrocetour, #nuovodisco e #nuovoalbum, quattro semplici messaggi che hanno caricato i fan di grandi aspettative. E poi ancora, il 5 maggio, in cui Kekko Silvestre ha approfittato di un vecchio ricordo per raccontare qualcosa di questo grande ritorno: «Mi è capitata tra le mani la copertina che TV Sorrisi e Canzoni ci dedicò prima del nostro ritorno nel 2015. Notavo i grattacieli newyorkesi sullo sfondo, meravigliosi… Nel prossimo progetto lo scenario sarà tutto l’opposto, non fatemi dire altro: vorrei svelare tutto ma non si può! Devo ancora riprendermi dalla notizia degli Awards, sono davvero felice di avere una data tra le mani… Per quanto possa sembrarvi scontato il nostro ritorno, non avete idea di quanto sia stato faticoso. Ma ora si guarda solo avanti!»

I Modà torneranno dunque sul palcoscenico dei Music Awards 2019 presso l’Arena di Verona in data 4 giugno 2019. Insieme a loro, una ventata di novità, tra cui il progetto di un nuovo disco, intitolato tentativamente “Testa o croce”. La data di uscita della pubblicazione potrebbe essere annunciata proprio in concomitanza con il ritorno sul palcoscenico: non ci resta che aspettare, dunque, le “nuove e bellissime notizie” a cui Kekko ha fatto riferimento sui social.

Cash – Storia di un campione, il libro di Kekko Silvestre

I Modà non si sono mai davvero sciolti, ma sono ormai passati due anni dal loro ultimo appuntamento dal vivo e tre dall’ultimo album, che ricordiamo essere “Passione Maledetta”, uscito il 27 novembre 2017 per l’etichetta Ultrasuoni. Il gruppo di Kekko Silvestre aveva infatti annunciato la volontà di prendersi una lunga pausa in occasione dei Wind Music Awards del 2017, quando aveva anche dato la notizia di volersi mettere al lavoro su un film prima di tornare al lavoro sulla sua musica. Da questa pausa musicale è nato “Cash”, progetto cinematografico che, per mancanza di fondi, non ha visto la luce. Il film si è dunque trasformato in un libro, “Cash – Storia di un campione”, uscito lo scorso 9 ottobre. Attualmente, Kekko Silvestre è impegnato nel tour firmacopie della sua fatica editoriale.