Modà: un nuovo album nel 2019

I Modà sono al lavoro su un nuovo album di inediti che potrebbe vedere la luce già dai primi mesi del 2019. Con molta probabilità, il titolo del disco sarà “Testa o croce”, omonimo del singolo che avrebbe dovuto fare da colonna sonora a un progetto cinematografico mai realizzatosi. La notizia è stata data allo stesso frontman del gruppo, Kekko Silvestre, che ha allontanato le indiscrezioni e i rumors sullo scioglimento della band, che serpeggiavano già dal 2017, quando il gruppo ha annunciato un lungo periodo di pausa.

La lunga pausa dalle scene musicali

In occasione della seconda puntata dei Wind Music Awards, per l’esattezza il 6 giugno del 2017, i Modà annunciano una lunga pausa dalla musica. La band precisa subito che non si tratta di uno scioglimento, ma spiega i motivi della scelta, principalmente legati alla volontà di Kekko di lavorare alla realizzazione di un film, un desiderio che il frontman nutre ormai da diversi anni. La pellicola avrebbe dovuto coinvolgere l’intera band e sarebbe stata accompagnata dall’inedito “Testa o croce”. Purtroppo il progetto cinematografico non è riuscito a realizzarsi e le voci su una possibile separazione della band non hanno mai smesso di serpeggiare tra i fan, almeno fino a qualche giorno fa, quando Kekko ha confermato che i Modà sono rientrati in studio di registrazione e che stanno lavorando in quello che sarà il naturale seguito di “Passione maledetta”. Inoltre, si vocifera che la band potrebbe partecipare tra tra i big di Sanremo 2019.

Il libro “Cash. Cash. Storia di un Campione”

A più di due anni dall’annuncio della lunga pausa, i Modà sono pronti a tornare sulle scene musicali italiane. D’altronde, anche nelle scorse settimane, Kekko ha avuto modo di ribadire l’unità del gruppo e lasciare intendere un imminente ritorno. Ad esempio, in occasione della promozione del suo primo romanzo “Cash. Cash. Storia di un Campione”, ha ribadito di non essere interessato a una carriera da solista e che il suo ritorno alla musica sarebbe avvenuto solo insieme agli altri componenti della band: Diego, Stefano, Zappa e Claudione. Intanto il frontman si sta dividendo tra gli impegni discografici e il firmacopie del libro, uscito lo scorso 8 ottobre con la Mondadori.

L’instore tour di Kekko

In attesa del nuovo album e magari di un tour per il 2019, è possibile incontrare Kekko dei Modà nelle librerie Mondadori di diverse città, approfittando dell’occasione per farsi firmare una copia del suo primo romanzo “Cash. Storia di un Campione”. Il primo appuntamento ha avuto luogo lo scorso 19 ottobre alla Mondadori Bookstore di Roma (Tuscolana), ma sono previste altre tre imperdibili occasioni a Torino, Milano e Bologna. Queste sono le date e gli orari dei prossimi instore tour: