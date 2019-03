Modà: le date dell'instore tour di Kekko per promuovere il nuovo libro

Il prossimo 9 ottobre arriverà nelle principali librerie italiane il primo romanzo del frontman dei Modà, Kekko Silvestre, dal titolo “Cash. Storia di un Campione”. La pubblicazione sarà seguita da un instore tour con quattro appuntamenti nei principali store Mondadori d’Italia, durante i quali i fan potranno farsi autografare una copia del libro e abbracciare il proprio beniamino. “Cash. Storia di un Campione” sarà a disposizione nelle librerie e negli store online al prezzo di 17 euro.

Le date dell’instore tour

Kekko ha svelato le date dell’instore tour per presentare il suo primo romanzo “Cash. Storia di un Campione” con un video pubblicato online nei giorni scorsi: «Sono molto emozionato nell’annunciarvi che il 9 ottobre uscirà “Cash. Storia di un Campione” […]. Inutile dire che non vedo l’ora di riabbracciarvi tutti e di mettere la mia firma sul mio primo romanzo. Sarà come sempre una grande emozione». La notizia è stata pubblicata anche sulla pagina Facebook dei Modà, dove Kekko ha aggiunto che «la promozione comunque non è finita, ci saranno ancora delle sorprese che comunicheremo di volta in volta». L’instore tour partirà il prossimo 19 ottobre e toccherà quattro citta italiane: Roma, Torino, Milano e Bologna. Queste le date di tutti gli appuntamenti:

19 ottobre, ore 15:00 – Roma Tuscolana - Mondadori Bookstore

21 ottobre, ore 15:00 – Torino - Mondadori Bookstore

24 ottobre, ore 17:00 – Milano piazza Duomo - Mondadori Megastore

27 ottobre, ore 15:00 – Bologna - Mondadori Bookstore

“Cash. Storia di un Campione”: il primo romanzo di Kekko Silvestre

“Cash. Storia di un Campione” è il primo romanzo di Kekko Silvestre, in cui il cantante e frontman dei Modà lascia momentaneamente da parte la musica per mettersi in gioco nei panni di scrittore. L’opera, che sarà disponibile in tutte le librerie a partire dal prossimo 9 ottobre, non è in alcun modo legata alle vicende dei Modà o all’autobiografia di Kekko. Si tratta, infatti, di una storia di fantasia, che narra le vicende di una specie di eroe moderno, che sfida una sorte potenzialmente avversa e lotta per far emergere i suoi sogni e le sue speranze. Questa la sinossi del romanzo, disponibile in alcuni store online, dove è già possibile prenotare una copia del libro: «Cash è un vero buono, di quelli che esistono solo nei film. Viene da Cerignola, ama la sua famiglia, ama Samantha e non ha un lavoro stabile, perché, a suo modo, è un ribelle. Qualcuno lo prende anche per un violento, perché un senso profondo e quasi irrazionale della giustizia gli arma spesso pugni tanto maldestri quanto potenti. Samantha lo lascia, il padre è severamente malato, soldi non ce ne sono: tutto sembra precipitare. E allora Cash va incontro al suo destino: per una strana concatenazione di eventi si ritrova in Colorado, Usa, dove ha luogo un mega reality sulla boxe. Centinaia di atleti sconosciuti si battono per affrontare, infine, il campione del mondo in carica a Las Vegas. E Cash è là, a combattere, in un delirio di ring, tribune, maxi-schermi, telecamere, roulotte e tende, sotto gli occhi del mondo. Quanta rabbia, quanto cuore, quanti sogni, quanto dolore, quanto azzurro c'è in fondo alla strada?»