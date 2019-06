I Modà tornano in concerto: annunciate le prime date del tour 2019

Dopo l’annuncio di un singolo e un album di inediti in arrivo in autunno, i Modà proclamano ufficialmente il loro rientro sui migliori palcoscenici d’Italia per una serie di imperdibili spettacoli dal vivo: vi presentiamo le date annunciate fino a questo momento.

Modà, il Tour nei Palasport del 2019: le date

Dopo una lunga attesa, i fan dei Modà si preparano a pregustare il nuovo album con l’arrivo di un singolo in uscita il 21 giugno. Mentre per il disco dovremo attendere l’autunno, tutto è pronto per dare il via a un tour nei palasport che sta facendo il giro del web. Di seguito, le prime date dei Modà per il loro tour invernale. L’elenco potrebbe essere soggetto a variazioni o aggiunte, in base alle decisioni della band:

2 dicembre, Bologna @ Unipol Arena

4 dicembre, Assago (MI) @ Mediolanum Forum

7 dicembre, Brescia @ Brixia Forum

8 dicembre, Torino @ Pala Alpitour

11 dicembre, Firenze @ Mandela Forum

14 dicembre, Roma @ Palazzo dello Sport

La prevendita dei biglietti per i concerti dei Modà avrà inizio alle ore 16 del 7 giugno 2019 per gli iscritti al fan club ufficiale. A partire dalle 16 dell’8 giugno, invece, la vendita dei biglietti sarà aperta a tutti e disponibile sui circuiti online prestabiliti. Negli store fisici, i biglietti saranno disponibili a partire da lunedì 10 giugno.

Il nuovo album dei Modà

La band capitanata da Kekko Silvestre si prepara a pubblicare il settimo album della sua carriera, previsto in uscita per l’autunno del 2019. Dopo una gloriosa partecipazione ai Seat Music Awards, il gruppo ha dato l’annuncio che l’album verrà presentato già a partire dal 21 giugno grazie all’uscita di un singolo che scandirà il ritmo dell’intero disco, portando una ventata di novità al panorama musicale italiano. I fan del gruppo attendevano una nuova uscita già dal lontano 2015, quando i Modà hanno rilasciato il loro sesto album intitolato “Passione Maledetta”. La release, 4 dischi di Platino e 200 mila vendite all’attivo, è stata anticipata da ben otto singoli: “E non c’è mai una fine”, “È solo colpa mia”, “Passione maledetta”, “Stella cadente”, “Francesco”, Piove ormai da tre giorni”, “Odiami”, “Forse non lo sai”.

A volte ritornano

Si può solo immaginare la sorpresa dei 2 milioni e 450 mila fan della pagina Facebook dei Modà quando, il 2 maggio, Kekko Silvestre ha dato l’annuncio che sarebbero tornati sul palco: «Ciao romantici, il 4 giugno torneremo sul palco e lo faremo all’Arena di Verona per i Music Awards. Il nostro percorso musicale riprenderà da dove si era interrotto. Inutile dirvi che siamo felicissimi ed emozionati, e non vediamo l’ora di potervi annunciare nuove e bellissime notizie, proprio da quel palco. Siete belli». Tra gli hashtag, anche: #testaocroce, #testaocrocetour, #nuovodisco e #nuovoalbum. «Mi è capitata tra le mani la copertina che TV Sorrisi e Canzoni ci dedicò prima del nostro ritorno nel 2015. Notavo i grattacieli newyorkesi sullo sfondo, meravigliosi… Nel prossimo progetto lo scenario sarà tutto l’opposto, non fatemi dire altro: vorrei svelare tutto ma non si può! Devo ancora riprendermi dalla notizia degli Awards, sono davvero felice di avere una data tra le mani… Per quanto possa sembrarvi scontato il nostro ritorno, non avete idea di quanto sia stato faticoso. Ma ora si guarda solo avanti!»