Modà, pronto il nuovo singolo del ritorno: la data di uscita

«Finalmente oggi vi possiamo dire tutto, o quasi… Segnatevi una data, 21 giugno: uscirà il nostro nuovo singolo! Il nuovo album invece arriverà in autunno: nuova musica su cui abbiamo lavorato tantissimo e per cui abbiamo dato tutto, davvero». Con queste parole, la band milanese ha annunciato l’uscita dell’atteso nuovo singolo, per la gioia degli oltre 2 milioni di follower. Kekko Silvestre è dunque pronto a tornare e la data scelta, il 21 giugno, non è certo casuale. «Il primo giorno d’estate, ci sembrava romantico – ha spiegato il frontman dei Modà – Si chiama “Quel sorriso in volto”. D’estate ci sono un sacco di tormentoni e noi per uscire da questo giro abbiamo fatto questa canzone. Sarà molto romantica, ma non so se in stile Modà». Un Kekko Silvestre quindi diverso dal solito? La curiosità è tanta, considerando anche che la band è reduce da due anni di pausa.

“Quel sorriso in volto”, il nuovo singolo dei Modà esce il 21 giugno

“Quel sorriso in volto”, questo il nuovo singolo con cui i Modà tornano a riabbracciare i loro tanti fan dopo due anni di silenzio. Una pausa lunga quella della band lombarda che sarebbe dovuta servire per realizzare un film, come lo stesso Kekko Silvestre aveva spiegato, film che però non ha mai visto la luce. Il nuovo brano è il primo estratto dall’album “Testa o Croce”, atteso per il prossimo autunno, e che segnerà l’agognato ritorno discografico di Kekko, Diego, Stefano, Claudio ed Enrico. La band, inoltre, tornerà sul palco già quest’anno con un anteprima del tour molto attesa. Ecco le date:

2/12 Bologna, Unipol Arena

4/12 Milano, Mediolanum Foro

7/12 Brescia, Brixia Forum

8/12 Torino, Pala Alpitour

11/12 Firenze, Mandela Forum

14/12 Roma, Palazzo dello Sport

Un all-in quindi per Kekko e la sua band che puntano forte su questo 2019 per ritrovare un ruolo da assoluti protagonisti nel panorama musicale italiano.

Il grande ritorno

Sono passati 17 anni dal 2002, anno che ha visto la nascita dei Modà. Da allora, per la band milanese è stato un crescendo di straordinari successi, con singoli che hanno segnato la storia della musica pop italiana. “La notte”, “Sono già solo”, “Come un pittore”, “Arriverà”, in duetto con Emma, e poi ancora “Se si potesse non morire”, “Gioia”, “Tappeto di Fragole”, “E non c’è mai un fine”, brani che hanno scalato le classifiche italiane e che hanno portato i Modà a conquistare i cuori di oltre 2 milioni e 450 mila fan. Lo stop di due anni non poteva certo scalfire l’idillio che da sempre lega la band capitanata da Kekko Silvestre ai suoi ammiratori, come ampiamente dimostrato in occasione dell’esibizione per i Music Awards, lo scorso 4 giugno a Verona, dove la band ha ripreso il suo percorso musicale.