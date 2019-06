Firenze Rocks 2019: programma, cantanti e line up

Firenze Rocks 2019 sta per iniziare: ecco il programma completo del festival, gli artisti in line up e tutte le info utili

Dal 13 al 16 giugno 2019 la musica del Firenze Rocks animerà ancora una volta gli spazi della Visarno Arena. La terza edizione del festival vede in line up grandi nomi per tutti i gusti, tra cui Ed Sheeran, Eddie Vedder, The Cure, Tool, Editors, The Smashing Pumpkins e Dream Theater. Di seguito riportiamo il programma completo, con gli artisti e gli orari delle rispettive esibizioni, nonché tutte le informazioni utili sui biglietti e su come arrivare al festival.

Il programma del Firenze Rocks 2019: orari e artisti in line up

Firenze Rocks 2019 si articolerà in quattro giornate: 13, 14, 15 e 16 giugno. Giunto quest’anno alla sua terza edizione, il festival conta già oltre 500.000 presenze, entrando a pieno titolo tra le manifestazioni musicali più grandi d’Italia. Ad ospitare il ricco programma 2019 sarà sempre la Visarno Arena di Firenze. Ecco tutti gli artisti in line up, giorno per giorno, con indicati gli orari dei rispettivi live:

Giovedì 13 giugno 2019

ore 13:30 apertura porte

ore 14:10 Fiend

ore 15:05 Badflower

ore 16:00 Skindred

ore 17:30 Dream Theater

ore 19:30 The Smashing Pumpkins

ore 21:45 Tool

Venerdì 14 giugno 2019

ore 12:30 apertura porte

ore 17:00 Matt Simons

ore 18:00 Zara Larsson

ore 19:30 Snow Patrol

ore 21:15 Ed Sheeran

Sabato 15 giugno 2019

ore 14:00 apertura porte

ore 15:05 Jameson Burt

ore 15:45 The Amazons

ore 17:00 The Struts

ore 18:30 Nothing But Thieves

ore 20:05 Glen Hansard

ore 21:45 Eddie Vedder

Domenica 16 giugno 2019

ore 14:00 apertura porte

ore 15:30 Siberia

ore 16:30 Balthazar

ore 17:30 Editors

ore 19:00 Sum 41

ore 21:00 The Cure

Per gli orari delle esibizioni aggiornati, l’organizzazione del Firenze Rocks invita comunque a controllare la sezione “Line up” dell’app ufficiale del festival il giorno stesso dell'evento, disponibile su App Store e Google Play e utile anche per restare aggiornati in tempo reale sulle novità e orientarsi meglio negli spazi della Visarno Arena.

Firenze Rocks 2019: info sui biglietti

I biglietti per i concerti di Firenze Rocks 2019 possono essere acquistati online su circuito Ticketmaster e Ticketone, ma anche in tutti i punti vendita autorizzati Box Office Toscana. Per chi fosse interessato ai pacchetti comprensivi di biglietto + bus, può consultare il sito ufficiale di “Eventi in bus” e verificare la disponibilità di partenze dalla propria città. Attualmente, i prezzi per le singole giornate di festival partono da 63,25 euro (diritti di prevendita inclusi). Ricordiamo che non sarà possibile acquistare più di 4 biglietti per ciascun utente. La disponibilità dei pacchetti VIP e dell’abbonamento di 4 giorni è terminata. La biglietteria del festival si trova in piazzale delle Cascine e osserverà i seguenti orari, nei giorni del festival:

ore 10:00 - apertura cassa per il ritiro dei biglietti Ticketmaster e TicketOne

ore 11:00 - apertura cassa vendita biglietti

ore 14:00 - apertura cassa accrediti

Come arrivare al Firenze Rocks 2019

Firenze Rock 2019 si terrà alla Visarno Arena. Sul sito ufficiale del festival sono dettagliatamente spiegate le migliori opzioni che chi vuole raggiungere la location in auto, con indicazioni dei parcheggi in zona. Prendendo un taxi dalla stazione di Santa Maria Novella il tempo di percorrenza previsto è di circa 7 minuti. Inoltre, Trenitalia è partner ufficiale dell’evento, e utilizzando il codice “FIRENZEROCKS” è possibile ottenere sconti fino al 50% sui biglietti per le Frecce e gli Intercity. Attiva anche la collaborazione con Mobike, per agevolare la mobilità ciclabile. Chi prende il bus può usare la linea Ataf 17c fino alla fermata “Cascine” o la Tramvia, stessa fermata.